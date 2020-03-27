Скоротять будівництво: Київ через коронавірус вирішив радикально змінити напрямки витрат

У Києві у зв'язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації через коронавірус COVID-19 на стабілізацію економічного становища та забезпечення невідкладних соціальних потреб спрямують 1,4 млрд грн.

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Таке рішення 26 березня ухвалили депутати Київради. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, написала пресслужба КМДА на своїй сторінці у Facebook.

Для цього було зроблено перерозподіл бюджетних коштів між видами робіт та об’єктами, внесеними до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2020 рік.

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"У зв’язку із очікуваним скороченням надходжень податків до місцевого бюджету через запроваджені податкові пільги для підприємців та з метою компенсації можливих витрат бюджету через надзвичайну ситуацію у столиці виникла необхідність у зменшенні обсягів фінансування капітальних видатків щодо об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту", – відзначив Поворозник.

За його словами, фінансування цих об’єктів змінили до таких обсягів, які є реальними у сьогоднішній ситуації. Примітно, що до покращення гроші виділятимуть на завершення об’єктів з високим ступенем готовності.

"Обсяги видатків, передбачені райдержадміністраціям столиці, залишаються незмінними. Капітальні ремонти житлового фонду, ліфтового обладнання, закладів освіти, спортивної інфраструктури та інженерних мереж фінансуватимуться без змін і в межах раніше передбачених асигнувань. Після покращення епідеміологічної ситуації в Києві ми повернемось до перспективного проєктування об’єктів міської інфраструктури", – підкреслив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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