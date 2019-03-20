Скандальні новобудови і ''Укроборонпром'' у Києві відріжуть від світла: що відомо

У Києві з 1 квітня відключать електроенергію в скандально відомому ЖК Mega City забудовника Анатолія Войцеховського, на кіностудії ім. Довженка і двох підприємствах "Укроборонпрому".

Також без світла залишаться Центр державного земельного кадастру і декілька підприємств, які входять у "Київпастранс", повідомили в прес-службі КМДА. Загалом кандидатами на відключення в столиці стали 64 організації, які через борги або з інших причин не уклали договори з постачальниками електроенергії.

Усі ці об'єкти отримували послуги від так званого постачальника "останньої надії" ‒ підприємства "Укрінтеренерго". Договори з цією компанією підписувалися на 90 днів за умови погашення попередніх боргів і укладення нових угод, однак цього так і не зробили.

"У нових умовах ринку оператор системи розподілу повинен негайно виконати припис і припинити електропостачання споживачу", ‒- підсумували в КМДА.

ЖК Mega City Wikipedia

Як писав OBOZREVATEL, у ЖК Mega City числиться багатомільйонний борг за електроенергію. Про те, що будинки можуть відключити від світла, стало відомо ще в лютому.

Раніше людям вже вимикали світло за борги. 30 жовтня 2018 року мешканці Mega City перекрили рух через відключення електроенергії. Через дії інвесторів незаконних забудов лівий берег столиці застряг у заторах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!