У "головного слідчого" СБУ знайшли котедж в елітному селищі під Києвом. Фото

В.о. начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрій Швець нібито оселився в будинку в елітному котеджному містечку Золоче на Київщині. У селищі є вертолітний майданчик і яхт-клуб.

Про це заявили розслідувачі проєкту "Схеми", передає "Радіо Свобода". Посада Швеця не є публічною, проте пресслужба відомства підтвердила журналістам, що це крісло обіймає саме він (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відповідь пресслужби Радіо Свобода

Відомо, що у "виконувачів обов'язків" немає потреби публічно звітувати про свої доходи. Швець подавав декларації тільки на попередніх роботах у Міністерстві юстиції та Державній фіскальній службі.

2018 року він декларував грошові заощадження (трохи більше ніж мільйон гривень), дві машини, землю в Київській області, квартиру на лівому березі в столиці та маєток, оформлений на батька, у селі Вишеньки Київської області (котеджне селище Золоче).

"Рієлтори називають його "найпрестижнішим" комплексом Київщини. Тут власні парки, дитсадок і школа, салон краси, фітнес-центри, SPA, фешенебельні ресторани, свій вертолітний майданчик і яхт-клуб", – зазначається в матеріалі.

Золоче Радіо Свобода

Швець і його сім'я нібито живуть у двоповерховому котеджі на більш ніж 200 квадратів. Маєток із басейном куплено 2015 року.

Починаючи з червня 2020-го журналісти протягом кількох місяців помічали людей на території одного з найдорожчих особняків котеджного містечка й фіксували там машини сім'ї Швеця. Одна з них належала його 19-річній доньці, а дві інші – Mercedes і Toyota Camry – самому Швецю.

Один із найдорожчих будинків у містечку Схеми

"Схеми" зазначили, що домівці досі офіційно не надано поштової адреси, тому з реєстрів неможливо дізнатися вартість і дату покупки.

Журналісти вважають, що такий будинок коштує щонайменше 11 млн гривень.

Хоча на паркані висить табличка з номером, дому не було надано поштової адреси Радіо Свобода

Крім того, із 2015 року батькові Швеця належав ще один особняк у Золочі. Це двоповерховий будинок на більш ніж 200 квадратів із басейном. Однак за кілька днів до публікації розслідування дім було продано.

Будинок, що належав родині Швеця Схеми

"Схеми" вважають, що такі багатства складно пояснити офіційними доходами сім'ї Швеця.

Доходи сім'ї Швеця Радіо Свобода

Доходи сім'ї Швеця Радіо Свобода

Доходи сім'ї Швеця Радіо Свобода

Доходи топчиновника СБУ Радіо Свобода

Будинки чиновника Радіо Свобода

Водночас в СБУ заявили, що після звільнення з Мін'юсту Швець займався більше року підприємницькою діяльністю й отримав майже 5 млн гривень.

"Будинок зводився на гроші батька, який отримав їх від реалізації старого будинку. Частину коштів використано з доходу батька від роботи за кордоном протягом понад три роки. Додатково в придбання будинку гроші вкладала сім'я", – відповіла пресслужба СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в екскерівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС і колишнього співробітника СБУ Романа Неговелова, спійманого на хабарі в 200 тисяч доларів, знайшли елітну нерухомість.