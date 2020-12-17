Нотаріуска Молчанової повторно влаштувала рейдерське захоплення "Столички", колектив просить про допомогу. Документ

"Кримська команда" Влади Молчанової змогла домогтися скасування заборони щодо вчинення реєстраційних дій стосовно найбільшого в Україні продовольчого ринку "Столичний". Його колектив знову просить владу про захист.

Реєстратором виступив Заболотний А.В. при Гостомельській селищній раді у Київській області, який о 20:26 17 грудня вніс рішення про скасування заборони на вчинення реєстраційних дій. Уже о 20:48 нотаріуска Молчанової Ніно Барамія знову незаконно внесла дані про перереєстрацію ринку на користь рейдерів.

Водночас вона проігнорувала й порушену кримінальну справу щодо незаконного захоплення ринку й рішення Антирейдерського комітету та інше.

Дії Барамії свідчать про те, що для Молчанової, яка прикриває свою діяльність "дахом" від народного депутата Миколи Тищенка (він же "Коля Оболонський"), ні судів, ні поліції в країні не існує.

Колектив "Столички" також знову звернувся до міністра юстиції Дениса Малюськи та правоохоронних органів із вимогою захистити ринок від рейдерів.

"Одного разу ми вже відстояли ринок, але рейдери не сплять", – звернулися вони до міністра.

Як розповідав OBOZREVATEL, ринок "Столичний" намагаються захопити через перерозподіл неіснуючого боргу між офшорними компаніями, які не мають жодного стосунку до "Столички".

Рішення щодо передачі частки ринку в офшорні компанії ухвалив Макарівський суд у Київській області на базі фіктивних документів, попри те, що він територіально не стосується ринку.

До того ж, як розповіли юристи, рішення суду опублікували, але в назві компанії навмисно зробили помилку, яка не дозволила вчасно виявити судове рішення та відреагувати на нього.

Суддя Макарівського райсуду Наталія Мазка , яку раніше вже притягували до дисциплінарної відповідальності.

Нотаріуска Ніно Барамія , яка фактично провела "чорну реєстрацію".

Влада Молчанова зі своїм чоловіком, ексміністром юстиції Криму Сергієм Коровченком , якого у ЗМІ й раніше називали відомим рейдером. Саму Владу Молчанову також не раз звинувачували в рейдерстві. Саме на її компанію й намагаються переоформити ринок. Зараз Молчановій належить близько 20% ринку "Столичний", та, очевидно, це не відповідає її амбіціям.

Микола Тищенко ("Оболонський"), який, за даними джерел, особисто допомагає Молчановій захопити ринок. Тищенко, зокрема, використовує своє політичне становище для тиску на Мін'юст, вимагаючи від міністра Дениса Малюськи не скасовувати "чорну" угоду.

Молчанова є міноритарною власницею ринку, водночас 77,5% підприємства належить Олександру Стельмаху ("Аграрний маркетинговий центр"). Попри це, з 2011-го до 2019 року Молчанова через свого директора Олексія Чумака самостійно керувала ринком, розповів OBOZREVATEL заступник гендиректора підприємства Дмитро Долгушевський.

За цей час Стельмах не отримав жодної копійки дивідендів. Тоді він вирішив зробити аудит і замінити керівництво. Завдяки цьому за 10 місяців 2020 року доходи ринку збільшилися на 23% – зі 133 млн грн до 169,5 млн грн. Паралельно на 19% зменшилися витрати – зі 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операційний прибуток зріс у 6,2 раза: з 10,7 млн грн до 66,9 млн. Зростання досягло 56,2 млн грн.

Молчанова ж знову намагається захопити ринок, але цього разу намагається відібрати частку Стельмаха, який є кінцевим власником "Столичного". Для цього використовує раніше відомі схеми рейдерських захоплень.

Йдеться про одне з найбільших підприємств: площа ринку становить 160 га. Це більше, ніж площа одеського "Сьомого кілометра".