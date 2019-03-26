"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів

У Броварах Київської області для харчування дітей в місцевій школі купили продукти за завищеною вдвічі вартості.

500 грам м'яса курки у власному соку, або тушонки, коштували управлінню освіти і науки Броварів замість 20 цілих 54 гривні, пише "Стоп корупція".

"Делікатесна тушонка. Школярів нагодували консервами за 54 гривні за банку. Водночас ринкова вартість тушонки ‒ 20 гривень", ‒ повідомили на сторінці організації в соцмережах.

"Стоп корупції"

Згідно з опублікованою тендерною документацією, постачальником м'ясних консервів стало Науково-виробниче підприємство "Продагроком".

В системі Clarity Project, де вказані всі переможці та учасники торгів на платформі ProZorro, йдеться, що "Продагроком" переміг в 3 тендерних закупівлях, зокрема однієї військової частини і "Укрзалізниці". У торгах Броварського управління науки і освіти підприємство перемагали тричі.

У базі даних OpenDatabot йдеться, що керівником "Продагроком" є Мирослава Мальована, а кінцевим бенефіціаром ‒ Орися Білинська, яка також є засновником видавництва "Обереги".

Водночас під публікацією "Стоп корупції" в соцмережах користувачі почали обурюватися тим, що дітей взагалі годують консервами.

"Дітей! Тушонкою! Індички кілограм можна купити за одну банку", ‒ написала одна з коментаторів.

"Нелюди! Як можна дітей годувати тушонкою!" ‒ обурилася також Оксана Волошина.

Як писав OBOZREVATEL, компанію "Укрзалізниця" звинуватили в умисному оформленні тендеру на закупівлю анкерів на таких умовах, щоб в ньому перемогла компанія "ВМ трейдер", яка належить братам Богдану та Ярославу Дубневич.

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