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"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів

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У Броварах Київської області для харчування дітей в місцевій школі купили продукти за завищеною вдвічі вартості.

500 грам м'яса курки у власному соку, або тушонки, коштували управлінню освіти і науки Броварів замість 20 цілих 54 гривні, пише "Стоп корупція".

"Делікатесна тушонка. Школярів нагодували консервами за 54 гривні за банку. Водночас ринкова вартість тушонки ‒ 20 гривень", ‒ повідомили на сторінці організації в соцмережах.

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"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів

"Стоп корупції"

Згідно з опублікованою тендерною документацією, постачальником м'ясних консервів стало Науково-виробниче підприємство "Продагроком".

В системі Clarity Project, де вказані всі переможці та учасники торгів на платформі ProZorro, йдеться, що "Продагроком" переміг в 3 тендерних закупівлях, зокрема однієї військової частини і "Укрзалізниці". У торгах Броварського управління науки і освіти підприємство перемагали тричі.

"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів

У базі даних OpenDatabot йдеться, що керівником "Продагроком" є Мирослава Мальована, а кінцевим бенефіціаром ‒ Орися Білинська, яка також є засновником видавництва "Обереги".

"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів

Водночас під публікацією "Стоп корупції" в соцмережах користувачі почали обурюватися тим, що дітей взагалі годують консервами.

"Дітей! Тушонкою! Індички кілограм можна купити за одну банку", ‒ написала одна з коментаторів.

"Нелюди! Як можна дітей годувати тушонкою!" ‒ обурилася також Оксана Волошина.

"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів
"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів
"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів
"Нелюди!" Під Києвом розгорівся скандал через харчування школярів

Як писав OBOZREVATEL, компанію "Укрзалізниця" звинуватили в умисному оформленні тендеру на закупівлю анкерів на таких умовах, щоб в ньому перемогла компанія "ВМ трейдер", яка належить братам Богдану та Ярославу Дубневич.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Привыкайте к европейским ценам. Вы же ради этого скакали на майдане.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, задля прозорості і гласності, тобі ж продажному не зрозуміти.
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