Міст Патона в Києві ремонтуватимуть 5 років. Документ

У Києві проведуть реставрацію і ремонт моста Патона. Роботи мають завершитися на до кінця 2025 року.

Відповідне розпорядження №1431 ухвалене Київською міською державною адміністрацією 15 вересня.

Згідно з документом, замовником робіт виступить комунальне підприємство "Київавтодор". Їх проводитимуть за бюджетні кошти.

Після ремонту гарантійний термін експлуатації має складати не менше 10 років.

Зазначається, що після ремонту пропускна здатність об'єкта буде значно збільшена.

Стежити за організацією дорожнього руху під час реконструкції буде патрульна поліція. Заступнику голови КМДА доручено щоквартально інформувати про те, як виконується розпорядження.

Весь обсяг робіт має бути завершений не пізніше 31 грудня 2025 року.

Міст Патона був введений в експлуатацію в 1953 році і з того моменту його реконструювали тільки в 2004 році, коли прибрали трамвайні колії.

З того часу ремонтні роботи проводились тільки на невеликих ділянках моста.

Розпорядження про реконструкцію моста Патона в Києві.

Розпорядження про реконструкцію моста Патона в Києві.

Розпорядження про реконструкцію моста Патона в Києві.

Розпорядження про реконструкцію моста Патона в Києві.

Розпорядження про реконструкцію моста Патона в Києві.

Розпорядження про реконструкцію моста Патона в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року експерти заявили, що термін експлуатації моста Патона закінчився і він знаходиться в критичному стані.