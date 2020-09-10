Кличко відкрив Інвестиційний форум Києва і розповів про виклики через пандемію COVID-19

У столиці 10 вересня відкрився Інвестиційний форум міста Києва, який цьогоріч відбувається під гаслом "Дій локально. Думай глобально".

На відкритті заходу виступив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє сайт глави міста.

"Я радий вітати на Інвестиційному форумі міста Києва наших гостей – шановних послів, представників міжнародних організацій, моїх колег-мерів міст, експертів, представників бізнесу! Цьогорічний форум відбувається під гаслом "Дій локально. Думай глобально". І сьогодні він є платформою, де ми можемо обговорити те, яким має бути економічний та інфраструктурний розвиток столиці і столичного регіону в нових умовах", – сказав Кличко.

У своєму виступі мер зазначив, що пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для світу і влада на всіх рівнях вимушена не лише боротися з поширенням вірусу, але й вирішувати, "як допомогти бізнесу, відновити економіку, як надалі втілювати інфраструктурні проєкти і розвивати наші міста".

"Нам потрібно не втратити ті темпи змін, що започатковані в столиці. Ми маємо і далі робити Київ комфортним європейським містом. Столиця України і столичний регіон – це фінансовий та інвестиційний центр із великим потенціалом і високим рівнем розвитку інновацій і технологій. Але найбільшою цінністю нашого міста є його люди", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що в умовах пандемії міська влада робить усе можливе для запобігання поширенню коронавірусу та захисту киян. Також він додав, що, незважаючи на пандемію, Київ продовжує оновлювати дороги і мости, будувати садочки та школи.

Також Кличко повідомив, що Київ зараз розробляє стратегію, яка забезпечить розвиток бізнесу.

"Задля економічної безпеки містам необхідно мати можливість функціонувати автономно – насамперед виробляти товари першої необхідності. Саме тому локалізація економіки столичного регіону має стати одним із пріоритетів у подоланні наслідків пандемії", – зазначив мер Києва.

Кличко додав, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку України та забезпечує понад 20% ВВП всієї держави, а частка прямих іноземних інвестицій становить понад 50% від загальнодержавного обсягу.

"Наша спільна мета сьогодні – розбудова інфраструктури та об’єднання громад Великого Києва. Створення потужного мегаполісу з комфортними умовами для його мешканців. Умовами для роботи і відпочинку. Умовами для професійного розвитку. І ми зробимо Київ і його агломерацію саме такими!" – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, соцопитування показало, що 60% киян задоволені діяльністю мера міста Віталія Кличка.

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