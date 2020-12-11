Кличко пообіцяв бізнесу підтримку і нові пільги

Київ продовжить пільги для столичного бізнесу, які були введені в березні, на початку карантину.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що потрібно вберегти економіку міста від стрімкого падіння.

"Я ініціював збереження преференцій для малого і середнього бізнесу та введення інших пільг", – сказав він.

Так, за словами мера, до розгляду депутатів Київради підготовлені проекти рішень, що передбачають як продовження пільг, так і установку їх для інших категорій підприємців.

Проекти рішень передбачають:

на період карантину оплата за договорами розміщення засобів пересувної і сезонної торгівлі складе 1 гривню;

також запропоновано і в подальшому зменшену вартість оренди комунального майна на 50%;

для ресторанного бізнесу, пересувної і сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кличко закликав Кабмін допомогти бізнесу компенсаціями та пільгами. "Уряд повинен невідкладно розробити і запропонувати механізми", – говорив він.