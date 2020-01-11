Як киянам перерахували плату за тепло: ціни знизилися на 20%, але не у всіх

Наступного тижня, починаючи з 13 січня, кияни почнуть отримувати платіжки за комуналку. Столична влада обіцяє, що оплата за гарячі батареї і воду за грудень буде нижчою на 22-23%.

Детальніше про те, які суми побачимо у квитанціях і чого чекати далі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підставою для перерахунку стала постанова Кабміну від 24 грудня, яка передбачає зміну розміру нарахувань за послуги у зв'язку зі зменшенням ціни на газ, який використовується для виробництва теплоенергії. Тим часом деяким жителям столиці вже надійшли електронні рахунки за тепло – знизилися суми не у всіх.

Головне:

Раніше, щоб змінити тариф для населення, потрібно було його погоджувати в Нацкомісії з компослуг (НКРЕКП) або з місцевою владою. Процедура тривала кілька місяців.

Кабмін дозволив знижувати тариф для населення без затвердження, якщо газ для підприємств подешевшав.

В результаті тариф на тепло для киян знизився на 22-23%.

Але, фактично, ціна на послуги знизилася не для всіх однаково або мало змінилася.

Тариф не змінився, але змінився принцип нарахування

Як йдеться в повідомленні КП "Київтеплоенерго", опублікованому на сайті підприємства, нарахування за тепло і гарячу воду за грудень знизяться на 22-23%. Зараз у КП здійснюють коригування вартості. Водночас сам тариф на ці послуги, зважаючи на дані сайту, не змінився – 97,89 грн/куб.м за гарячу воду та 1654,41 грн/Гкал за опалення, як і було. У КМДА підтверджують: тариф залишився тим самим, але постанова дає право місцевій владі знижувати нарахування.

"Постанова стосується не тільки Києва, і в ній ідеться про зменшення нарахувань, а не зміну тарифів. Для останнього є окрема, встановлена законом процедура. А постанова КМУ дозволяє коригувати нарахування. Тобто вартість гігакалорії в грудневих платіжках буде нижча на 23%, і, відповідно, на цей відсоток будуть зменшені нарахування за опалення й гарячу воду", – пояснила OBOZREVATEL радниця першого заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

У деяких випадках суми вдвічі менші, ніж минулого місяця

Тим часом цифри в електронних рахунках, з якими кияни встигли ознайомитися в особистих кабінетах на сайті постачальника послуг, абсолютно різні. Так, у будинку на бульварі Шамо вартість опалення за грудень знизиться вдвічі, порівнюючи з листопадом, – замість майже 702 грн за опалення 60 кв. м площі доведеться заплатити всього приблизно 368 грн. Меншою буде й оплата за послугу гарячого водопостачання.

Плата за опалення в грудні є вдвічі нижчою, ніж у листопаді Скриншот платіжки

Цікаво, що киянка Анастасія Павлівна, яка надіслала нам свій рахунок, запевнила, що рівно рік тому сума була майже вчетверо більшою – 1343 грн.

І це пов'язано не тільки з теплою погодою. Як пояснює Юлія Грамотна, на великій різниці в оплаті могли позначитися різні періоди зняття показників на лічильниках обліку тепла, якими обладнані 90% будинків у Києві. "Крім того, заміна вікон у під'їздах дає 10-15% економії за умови наявності ІТП".

Подібні відгуки є і на деяких форумах. "Таки знизили за грудень оплату! Гарячу воду на -20%, порахували за 78,31 замість 97,89 за куб. А опалення теж десь відсотків на 20 нижче. А як у інших містах?" – запитує жителька столиці С. Сисоєва на одному з міських форумів.

Водночас, з огляду на коментарі під постом про зниження рівня нарахувань на сторінці "Київтеплоенерго" в Facebook, така ідилія з оплатою далеко не у всіх.

Деякі кияни отримали завищені платіжки

Так, користувачка Олена Деркач пише, що їй надіслали квитанцію за грудень аж на 1600 грн. Майже стільки ж доведеться заплатити і Дмитру Дриню, у якого за листопад було нараховано майже вдвічі менше. У обох киян встановлено будинкові лічильники.

В "Київтеплоенерго", куди OBOZREVATEL звернувся за роз'ясненнями, переславши питання громадян, нам пояснили, що за кожною адресою потрібно бачити платіжку і показники лічильника. І в підсумку пообіцяли розібратися й дати відповіді.

"Нарахування зменшили. Але не обов'язково вони мають бути нижчими, ніж за попередні місяці. Що прилади обліку нарахували, те й відображено в платіжці з урахуванням 23% знижки", – пояснила і Юлія Грамотна.

Експерт: "Газ є, і гірше не буде"

Економічний експерт Борис Кушнірук стверджує, що різна оплата за послуги для киян пов'язана з тим, що в Києві різні постачальники теплоенергії. "Це не тільки основні постачальники, як-от "Київтеплоенерго" і Дарницька ТЕЦ – "Євро-Реконструкція", а й численні котельні, особливо в новобудовах. Але це столиця", – говорить він.

До речі, в деяких невеликих населених пунктах тарифи на тепло помітно вищі з різних причин – через транспортування, малу чисельність населення, коли загальні витрати міста лягають на всіх і, відповідно, збільшуються для кожного.

Водночас експерт зазначає, що оплата за тепло могла бути ще нижчою, якби в Києві були були здійснені заходи зі збереження тепла й утеплення будинків. "На жаль, містяни часто платять за опалення повітря – вікна в коридорах і вхідні двері не зачинені, і нікого це не хвилює", – переконує Кушнірук.

На думку експерта, ціна на блакитне паливо буде знижуватися й далі, це світова тенденція. "Газу в Україні вистачає, газосховища повні, і вартість його зменшується в усьому світі", – підсумував він.

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