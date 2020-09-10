Київрада виділила гроші на зарплати працівникам "Київпастрансу" та метрополітену

Київрада проголосувала за виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу".

Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, рішення підтримав 61 депутат міськради.

Таким чином 279,8 млн грн буде виділено "Київпастрансу", а 161,8 млн грн – "Київському метрополітену".

Цих коштів, відповідно до попередніх розрахунків, має вистачити до кінця року.

"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер – до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в "Київпастрансі”, - розповів Кличко.

Він додав, що внаслідок цього впали доходи обох підприємств-перевізників.

"Багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки. Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", - наголосив Кличко після голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Кличко заявив, що у Києві можливе припинення роботи метро і наземного громадського транспорту, якщо кількість хворих на коронавірус значно перевищить кількість ліжок для них у лікарнях.

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