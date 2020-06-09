Київ за рік піднявся на 44 позиції у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів

Яра Дорош гроші 17:27, 9.06.2020 Оновлено: 17:43, 9.06.2020

Київ за рік піднявся на 44 позиції у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів. У 2019 столиця України займала в ньому 150-е місце, а в 2020 році – вже 106-е.

Таке дослідження надала компанія Mercer. Київ поділив цей рядок із Гамбургом (Німеччина) і Лісабоном (Португалія).

Так, усього в рейтингу 209 міст різних країн світу. Серед п'яти найдорожчих для емігрантів виявилися: Гонконг (спеціальний адміністративний район Китайської Народної Республіки), Ашгабат (Туркменістан), Токіо (Японія), Цюріх (Швейцарія) та Сінгапур (Сінгапур).

Київ за рік піднявся на 44 позиції в рейтингу найдорожчих міст для емігрантів. Ілюстрація

Замкнули рейтинг такі міста: Туніс (Туніс), Віндгук (Намібія), Бішкек (Киргизстан), Ташкент (Узбекистан) та Карачі (Пакистан).

Як повідомляв OBOZREVATEL, столиця України Київ потрапила у список 50 найбільш інстаграмних міст світу за версією туристичного порталу Big 7 Travel.

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