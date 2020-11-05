Через Київ хочуть запустити швидкісний поїзд до кордону з Євросоюзом

Італія зацікавилася розробкою ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці сполученням Одеса-Київ-Львів-кордон із ЄС.

Про це йшлося на переговорах міністра інфраструктури Владислава Криклія з надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Давиде Ла Чечилією, передає пресслужба українського відомства.

У проєкті також велика зацікавленість з боку китайських компаній. Протяжність маршруту становитиме 896 км.

Криклій підкреслив, що українська сторона зацікавлена в реалізації великого проєкту високошвидкісного залізничного руху на території України. За попередніми оцінками, загальна довжина шляхів, яку планується побудувати, становить близько 2000 км.

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