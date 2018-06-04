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"Боляче підписувати рапорти": названі реальні зарплати поліції у Києві

2.3тЧитати новину російською

У Києві зарплата патрульного поліцейського становить 10 000 гривень. За ці гроші він повинен пропрацювати 220 годин на місяць, зокрема і вночі.

Інфляція 2017 року склала 14%, але дохід українських полісменів ніяк не збільшився. У пошуках кращих зарплат правоохоронці звільняються і виїздять на заробітки до інших країн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир батальйону у Патрульній поліції України Євген Зборовський.

"Ви дуже помиляєтеся, якщо думаєте, що стоять черги за тим, щоб працювати 220 годин на місяць, половина з яких - нічні зміни, і спілкуватися з агресивними алкоголіками за 10 000 гривень. Додайте сюди корупційні ризики і постійне бажання громадян "порішати на місці". Мені боляче підписувати рапорти хорошим патрульним, які їдуть до Польщі працювати продавцями", - написав Зборовський.

За його словами, зарплата командира роти поліції, в підпорядкуванні якого перебувають 50 осіб, складає всього 12 000 гривень. У його заступника - 11 000.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні вперше розпочала роботу туристична поліція.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Національна поліція України
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