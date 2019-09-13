Андрій Вавриш розповів про перспективи київського ринку нерухомості

Тільки для того, щоб задовольнити потребу в житлі представників IT-сектора, в найближчі 3-4 роки знадобиться 2 млн кв. м нерухомості. Таку думку під час виступу на Всеукраїнському будівельному саміті 11 вересня висловив генеральний директор компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

Девелопер пояснив, що до 2025 року IT-галузь зросте до 240 тисяч робочих місць. 50% їх зосереджено в Києві. Це люди з високою платоспроможністю, що відчутно впливають на ринок житлової та комерційної нерухомості України.

Девелопер вважає, що хороші перспективи для українського ринку нерухомості відкривають і макроекономічні тенденції. Про економічну стабільність свідчить зниження втретє за рік ставки рефінансування НБУ, підвищення агенцією Fitch Ratings кредитного рейтингу України, прогнози МВФ про зростання ВВП України на 50% до 2023 року.

Поліпшенню очікувань також сприяє значна кількість земель під редевелопмент, що дісталася Україні в спадок від СРСР. "Це значний ресурс, який сьогодні виходить на ринок. Його значення підсилює нещодавнє рішення Верховного суду України про те, що землекористувач має право самостійно визначати вид використання земель в межах категорії відповідно до містобудівної документації", – додав Андрій Вавриш.

Експерт зазначив ще один важливий тренд – зміну пріоритетів покупців нерухомості. "Наші клієнти вимагають житло значно вищої якості. Це принципово змінює попит на якість архітектури. І це дуже добре, тому що це спадщина, яку ми залишимо після себе і яка буде незмінною найближчі 30-50 років .

Вавриш також підкреслив, що попит на нерухомість в кілька разів збільшить анонсоване урядом зниження іпотечних ставок до 12-13% річних у 2020 році.

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