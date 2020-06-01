Момент затримання мінера моста Метро в Києві потрапив на відео

Гліб Іванов Кияни 15:51, 1.06.2020 Оновлено: 16:46, 1.06.2020

У мережу потрапило відео затримання чоловіка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Відео опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас". Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час затримання було чути стрілянину. Поліція з обох сторін перекрила в'їзд на міст. На місці чергують рятувальники, медики і вибухотехніки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"О 15:20 чоловіка, який повідомив, що у нього є вибухівка і погрожував підірвати міст Метро, затримали", – повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Також у мережі також опублікували кадри, як поліція веде затриманого по мосту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 1 червня, невідомий чоловік з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро. Поліція оточила споруду і ввела спецоперацію "Грім".

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