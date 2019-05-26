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Кличко: новий міст пошкодили вандали, які проти того, що в Києві відбуваються позитивні зміни

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Мер Києва Віталій Кличко висловив обурення діями вандалів, які пошкодили скло на новому мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

У Facebook Кличко підтвердив, що скло тріснуло на двох фрагментах підлоги, підкресливши, що, з огляду на його товщину і характеристики, "просто так цього трапитися не могло".

"Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла(мосту). Розглядається версія того, що стріляли", - розповів мер столиці.

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"Сказати, що я збентежено злий - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь. Звернувся до правоохоронних органів терміново з‘ясувати причини і дати правову оцінку тому, що трапилося", - додав Кличко.

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

У неділю, 26 травня, в Києві відзначається день міста. Українській столиці виповнилося 1537 років. OBOZREVATEL порівняв, як виглядав Київ століття назад і зараз.

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УкраїнаКиїв
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Иванов Петр
Иванов Петр
Шо уже? А может перепутали с крымским?
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Зорина Юлия
Зорина Юлия
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Белый господин
Белый господин
Путин?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Белый господин, белая горячка. У тебя.
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