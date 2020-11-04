Мобільний шпиталь у Києві запрацює не скоро, на нього треба 250 млн, – Бондаренко
На повноцінний запуск мобільного шпиталю в Києві необхідно близько 250 млн грн.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.
"Так, почалася якась документальна робота щодо мобільних шпиталів, але до моменту, коли туди приїде перша "швидка", пройде явно не один тиждень", – зазначив він.
"Ці гроші треба десь швидко знайти, закупити обладнання, здійснити розводку кисню, звідкись взяти медичний персонал", – розповів начальник штабу.
За його словами, у МОЗ направлено відповідний документ щодо всіх витрат, які необхідно здійснити для роботи госпіталю.
"Від пана Віктора Ляшка почув, що розрахунки ці знаходяться на вивченні. Я не бачив поки жодного документа про те, що саме Палац спорту, а не, наприклад, Виставковий центр обраний як мобільний шпиталь. Дочекаємося офіційних документів від Міністерства охорони здоров'я" , – додав Бондаренко.
Він підкреслив, що поки є резерви на території столиці для того, щоб ще збільшувати кількість ліжкомісць.
"Станом на зараз у нас наповненість не перевищує 75%. Минулого тижня вона була на рівні 65-68%. Має з'явитися друга лікарня "Укрзалізниці", – підсумував Бондаренко.
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