"Мізки валялися б": з'явилися деталі страшної смерті велосипедистів у Києві

Поліція повідомила про підозру водієві, який на в'їзді в Київ на Житомирській трасі на шаленій швидкості збив двох велосипедистів.

Загиблі виявилися подружжям. Незважаючи на спеціальне екіпірування, вони загинули миттєво. Водієві загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, передає ТСН.

Свідки розповідають страшні деталі трагедії. За їхніми словами, авто дуже поспішало до Києва. Водій вирішив обігнати транспортний потік по правій смузі і не помітив велосипедистів. "Якби не було шоломів, то мізки валялися б", – каже очевидець Олександр Богданов.

Фото з місця ДТП "112 Україна"

Після зіткнення авто зупинилося лише за 100 метрів від точки удару. "Він сказав, що заснув. Справді, спляча людина натискає на газ і їде далі", – каже чоловік.

Крім захисної амуніції та одягу зі світловідбивачами, транспорт велосипедистів був обвішаний світлодіодними смужками й ліхтарями.

Жанні і Дмитру було трохи за 40. Вони познайомилися ще в дитинстві, проте офіційно одружилися лише шість років тому. Їзда на велосипеді була спільним хобі.

Дмитро facebook.com/KyivOperativ

Жанна facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня у Києві внаслідок ДТП на Брест-Литовському шосе загинули двоє велосипедистів – чоловік і жінка. Пізніше з'ясувалося, що вони були сімейною парою, в соцмережах поширили їх фото.

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