Міст Патона "втомився": інженери зробили останнє попередження Києву

Термін експлуатації унікального столичного мосту Патона завершився, він перебуває в критичному стані.

Про це на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами повідомив представник Інституту електрозварювання, доктор технічних наук Валерій Позняков.

Під час виступу вчений нагадав, що ще минулого року проводилося обстеження технічного стану споруди, внаслідок чого було зафіксовано руйнування поперечних балок. Це підтвердило, що міст непрацездатний і перебуває в критичному стані.

За даними доповіді, метал нижнього поясу мосту, який має товщину 14 міліметрів, зменшився до семи, а подекуди й до п'яти міліметрів. Те ж саме трапилося й зі стінкою головної балки. Крім того, металоконструкції серйозно пошкоджені через корозію, лотки під деформаційними швами зруйновані, тому вода накопичується і потрапляє на металеві конструкції.

Міст Патона "Цензор. Нет"

Позняков пропонує обмежити по мосту рух вантажного транспорту, вага якого досягає десяти тонн і більше. І якомога швидше провести реставрацію з пристосуванням, тобто відновити фізико-механічні та експлуатаційні властивості конструкції із застосуванням нових сучасних матеріалів під час ремонту.

"Що таке пристосування? Це пристосування конструкції до сучасних вимог експлуатації. Тобто можна застосовувати нові, сучасні матеріали в її ремонті, якщо надано підтвердження, що є об'єктивна потреба в цьому. Навіть говорили про те, що можна, не змінюючи істотно форму, розширити цей об'єкт і зробити додаткові смуги", – прокоментував доктор технічних наук.

За його словами, насамперед потрібно очистити всі металеві конструкції від сміття, відновити проходи, герметизувати всі "протічні" ділянки й пофарбувати для запобігання корозії. Після цього за допомогою сучасних методів контролю обстежити міст і визначити техстан металевих конструкцій.

Міст Патона Лента.юа

У коментарі OBOZREVATEL інженер і мостобудівник Георгій Росновський підтвердив невтішний прогноз фахівця і нагадав, що про небезпеку корозії попереджав ще академік Борис Патон, син проєктувальника моста Євгена Патона.

"Його побудували в 1953 році, і відтоді ним капітально не займалися. Міст Патона – це перший суцільнозварний міст, волога діє на зварювання, вона іржавіє і це впливає на міцність. Від нього вже частини відвалюються. Ситуація дуже сумна. Але більшість даних від нас приховують", – стверджує мостобудівник.

Але крім моста Патона, інженер вказує на критичний стан і інших переправ через Дніпро.

"Міст Метро в дуже жахливому стані і може завалитися будь-якої миті. Також Південний міст – там палі на 20 метрів оголили, що може призвести до руйнування. Мости зношуються, старіють і вимагають постійних ремонтів і реконструкцій. Капітальні ремонти мають відбуватися вже давно, і потрібно залучати до цього кваліфікованих фахівців. Щороку проводити такі роботи стає все складніше і небезпечніше", – зазначив Росновський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві встановили четвертий, ключовий проліт Шулявського шляхопроводу, реставрація якого супроводжувалася кількома гучними скандалами.

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