Міністерство оборони України не дає можливості добудувати кинуті ЖК "Укрбуд" без збільшення своєї частки.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір. За його словами, на землях оборони в Києві будується чотири великих комплекси, і структури МОУ там замовники. Мова про ЖК "Чарівне місто", "Art House", "Urban Park" і "Оберіг-2".

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір

" Все, що потрібно від них зараз – перепідписати договори, щоб "Київміськбуд" офіційно міг розпочати роботи на комплексах. Однак Міноборони хоче збільшити відсоток житлової площі, яку отримує як замовник", – повідомив Кушнір. Тобто, змінити умови раніше укладених договорів.

Президент "Київміськбуду" розповів, що було проведено кілька зустрічей, в тому числі за участю ініціативних груп інвесторів, відправлені десятки листів.

"Але в підсумку питання починає тонути в бюрократії, і ніхто нікуди не поспішає. Ми отримали відповідь лише щодо одного із ЖК, і вона зовсім не про те, про що нас запевняли на зустрічах із заступником міністра", – заявив Кушнір.

Він зазначив, що серед інвесторів кинутих "Укрбудом" житлових комплексів також є військовослужбовці, ветерани АТО і вони зараз опинилися заручниками ситуації.

"Будівництво простоює рік, прийняти його і почати будувати ми не можемо. Тисячі інвесторів, військовослужбовців, ветеранів АТО, які там повинні отримати квартири – усіма забуті. Вони приходять по відповіді до мене, але у мене відповідей немає! Є тільки ось цей лист від Міноборони, де вони вимагають більше квартир, і який дуже яскраво демонструє, наскільки чиновників "хвилюють" проблеми людей", – додав Ігор Кушнір.

Відповідь МОУ

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коли державна корпорація "Укрбуд" зупинила будівельні роботи на більшості своїх об'єктів, перспектива залишитися без житла торкнулася понад 40 тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський в грудні 2019 р. заявив, що проблема вирішена і житло буде добудовано компанією "Київміськбуд", проте інвестори заявили про бездіяльність ОП і "шантажі" Міноборони.