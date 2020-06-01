Станом на 17:30 понеділка,1 червня, "мінер", який погрожував підірвати міст Метро, знаходиться в районному управлінні Національної поліції Києва.

Про це в ефірі ObozTV розповів глава Національної поліції міста Києва Андрій Крищенко. "Він був у збудженому, нервовому стані. Але візуально я можу сказати, що це не алкогольне сп'яніння", – зауважив глава поліції.

Андрій Крищенко Twitter МВС України

"До нього викликали, крім медичної допомоги, ще й бригаду психіатричної допомоги. Звичайно, з ним будуть проведені всі необхідні експертизи, взяті біологічні зразки, і тоді буде зрозуміло, чи був він у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння".

За словами Крищенко, зараз з чоловіком проводяться слідчі дії. "В залежності від його стану, від його усвідомлення того, що він зробив, слідчим за погодженням з процесуальним керівником буде прийнято рішення про його утримання в слідчому ізоляторі чи в якомусь іншому місці", – повідомив представник поліції.

У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро Twitter МВС України

У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро Twitter МВС України

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в понеділок, 1 червня, невідомий чоловік з пакетом, з якого тягся провід до пульта в руці, заявив про намір підірвати міст Метро. Поліція оточила споруду і ввела спецоперацію "Грім". Пізніше підозрюваного затримали. Виявилося, що бомби у нього не було.