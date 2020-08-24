Міхалок із Зеленським відвідали поранених бійців ЗСУ в День Незалежності. Відео

Музикант Сергій Міхалок разом з групою "Ляпіс 98" відвідав поранених українських військових в "Головному військовому клінічному госпіталі" в День Незалежності України в понеділок, 24 серпня.

Вони виконали пісню "Воїни світла" і вручили подарунки. Разом з артистом відвідати бійців також прийшов президент Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленської. Відповідне відео виявилося в розпорядженні OBOZREVATEL.

"Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні День Незалежності, а в нашій країні зараз люди теж борються і співають такі ж пісні. Сподіваємося, що ви всі видужаєте. І ви будете жити, як і ми, в мирній прекрасній країні", – цитує артиста сайт президента України.

Зеленський подякував військовим за службу і привітав зі святом: "Потужні, сміливі хлопці, захищаєте нашу країну. Ви ризикуєте найціннішим – здоров'ям і життям. Хлопці, бажаю одужання, а рідним – тримайтеся. Вітаю з Днем Незалежності".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міхалок і Зеленський зустрілися в Запоріжжі. Знімки президент України і музикант підписали однаково, процитувавши назву пісні, що стала своєрідним гімном Революції Гідності в Україні "Воїни світла". У мережі розгорівся ажіотаж навколо їх спільних фото.