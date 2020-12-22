Ми сподіваємося, що призначення Свириденко прибере бар'єри між підприємцями і владою, – глава Асоціації МСБ Києва

Створення Ради з розвитку малого підприємництва при президенті дасть змогу прибрати бар'єри в комунікації влади і бізнесу.

Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.

За його словами, створення при президенті Ради з розвитку малого підприємництва є маленькою перемогою реального сектору економіки в галузі малого і середнього бізнесу в справі комунікації з державою. Він зазначив, що з призначенням керівником ради Юлії Свириденко розраховує на усунення бар'єрів у спілкуванні бізнес-спільноти з органами влади.

"Був бар'єр. Ми будемо ініціювати зустрічі і круглі столи. Порушуватимемо питання гострі, болючі. Ось як буде реагувати представник президента, які висновки будуть винесені з цих зустрічей, а найголовніше, які дії буде ухвалено після власне проведених усіх дій – ось це покаже час", – сказав Соболь.

Експерт наголосив: представники малого бізнесу готові представити своє бачення розв'язання низки проблем і розраховують на продуктивний діалог у межах Ради.

"У нас є готові інструменти, які, на мою думку, були б сильно до речі в цей час у цьому місці, у цьому стані економіки, у якому Україна опинилася й опинятиметься далі", – додав Соболь.

Нагадаємо, що 22 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з розвитку малого підприємництва для сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого бізнесу. Головою ради призначено заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.