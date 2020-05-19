Метро в Україні відкриють і знову закриють? Міністр озвучив прогноз

Київський метрополітен можуть закрити після відновлення роботи

Багато чого буде залежати від дотримання киянами санітарних норм

Відновлення роботи громадського транспорту в регіонах буде носити адаптивний характер

Після відновлення роботи київський метрополітен можуть знову закрити на карантин.

Таке припущення в ефірі ObozTV висловив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Таке може бути. Звичайно, потрібно робити все необхідне, щоб цього не допустити", – наголосив він.

За словами міністра, багато чого залежатиме від того, наскільки суворо кияни будуть дотримуватися санітарних норм при користуванні метрополітеном.

Говорячи про ймовірність нового обмеження роботи громадського транспорту загалом по країні, міністр нагадав про те, що карантин носить адаптивний характер.

"Ситуація не буде характерною абсолютно для всіх регіонів. Там, де епідеміологічна ситуація буде гіршою, карантинні обмеження зніматимуться пізніше або буде зроблено крок назад", – сказав чиновник.

Метро в Києві після карантину можуть знову закрити – міністр

Водночас частина повноважень у визначенні карантинних заходів делегується регіонам. "Ми даємо загальну рамку на рівні уряду, а місцеві органи влади можуть вводити більш жорсткі обмеження", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що карантин в Україні продовжать до 22 червня, але він буде істотно ослаблений. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін України може дозволити роботу метро з 25 травня.

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