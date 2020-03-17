У Києві закривається метро: названі терміни

Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету міністрів, київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому сьогодні з 23:00 київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня”, – сказав мер столиці.

Він також підкреслив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

"Я закликаю киян піклуватися про своє здоров"я та безпеку і залишатися вдома. Ті, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту. Зберігаємо спокій, діємо виважено і свідомо. Міська влада надає всю інформацію про ситуацію в Києві. Користуйтеся, будь ласка, офіційною інформацією!" – наголосив Кличко.

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