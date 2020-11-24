Метро на Виноградар у Києві: як будують тунель і що ускладнює роботи

Під час будівництва метро на Виноградар у Києві проклали вже майже пів кілометра тунелю.

Як йдеться в сюжеті на телеканалі "Київ", роботи проходять на глибині близько 20 метрів, відбудовано вже 425 метрів у напрямку станції "Сирець".

Керівник проєкту "Метро на Виноградар" Юрій Батлук зазначив, що гірничо-геологічні умови дуже складні.

"Ми ведемо роботи в пливуні, це суміш піску і води, обводнені піски, дуже рідкісна субстанція, яка обжимає щитовий комплекс і це уповільнює роботи", – пояснив він.

За словами фахівця, будівельники використовують мультимашини, це перший випадок в Україні, раніше були інші механізми – самоскиди.

За планами, дві нові станції запустять наприкінці 2021 року, роботи йдуть цілодобово.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, представники "Київметробуду" запевнили, що в повному обсязі отримують фінансування від міста і роблять все, щоб відкрити станції в термін.