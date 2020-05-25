Метро можуть знову закрити: Ляшко назвав умову

За підсумками перших днів відновлення роботи громадського транспорту в Україні, в тому числі метрополітену, перевізникам слід проаналізувати порушення санітарного режиму і вжити заходів.

Порушення протиепідемічних заходів позначаться на статистиці захворюваності на коронавірус, що може послужити підставою для запровадження нових обмежень на роботу транспорту. Про це в ефірі ObozTV розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"Зараз я не можу сказати, що відбувається в метрополітені, але, якщо там є порушення протиепідемічних заходів, то я думаю, що досить швидко ми це відчуємо на статистиці, яка не дає нам брехати і лукавити", – підкреслив він.

Головний санлікар порівняв дотримання карантинних вимог в містах Європи, де метрополітен та інші види громадського транспорту не припиняли роботу, з Україною.

"Коли мені говорять, що в Європі не закривали громадський транспорт, метрополітен, я завжди пропоную своїм опонентам показати фотографії, як заповнюється той або інший транспортний засіб, який перевозить людей в тому чи іншому європейському місті. Питання до всіх українців: якщо прописані ці норми, якщо прописано, що потрібно заходити в транспорт в медичній масці, якщо прописано, що треба дотримуватися дистанції, то цих норм треба дотримуватися", – заявив Ляшко.

У цьому контексті він прокоментував численні факти неправильного носіння медичної маски, коли вона не закриває ніс. При виді таких пасажирів він порекомендував, дотримуючись санітарної дистанції в 2 метри, "роз'яснити людині, що, надягаючи маску на рот і ніс, вона захищає оточуючих". "А завтра на брифінгу я постараюся ще раз зробити оголошення і показати, як правильно надягати маску", – пообіцяв чиновник.

Він повідомив про те, що на зустрічі з представниками Міністерства інфраструктури та перевізників ті гарантували забезпечення всіх санітарних вимог.

"Пройшов перший день, перевізникам потрібно оцінити все, що сталося, внести корективи і зробити все можливе, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби. Щоб нам не довелося переглядати ті підходи, які вже введені, і не вводити додаткових обмежень", – заявив головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, 25 травня в трьох містах України було відновлено роботу метрополітенів. Були зафіксовані численні порушення санітарного режиму, зокрема, недотримання дистанції і неправильне носіння медичної маски.