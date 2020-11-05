Метро Києва в розпал пандемії коронавірусу забито людьми. Фотофакт

Obozrevatel Кияни 04:20, 5.11.2020

У Києві люди не дотримуються соціальної дистанції й товпляться в метро в розпал пандемії коронавірусу.

Показове фото на своїй сторінці в соціальній мережі опублікувала місцева жителька Тетяна Порхун. "Столичне метро в годину пік", – підписала вона знімок.

Натовп у метро Києва.
Facebook Порхун

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема в метро.

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