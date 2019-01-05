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''Мені вас шкода'': у Києві в книгарні розгорівся скандал через мову

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У Києві у книгарні мережі "Буква" стався неприємний інцидент через те, що проавець відмовилася обслужити клієнтку українською мовою.

Про те, що трапилося, розповіла користувач Тетяна Гадзівська, яка як раз і просила персонал перейти на державну мову. "На касі касир звертається російською, на моє зауваження, що ми на російській не розуміємо, відповідає: "Мені вас дуже шкода". На прохання дати книгу скарг – спочатку відповідає, що не знає де є, коли я показую на куточок споживача, каже, що не може дістати..." – поскаржилася вона в Facebook.

Жінка пообіцяла написати офіційну скаргу на цю мережу.

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''Мені вас шкода'': у Києві в книгарні розгорівся скандал через мову

Facebook Тетяни Гадзівської

Дискусія розгорілася і під відповідним постом. Деякі стали на сторону продавця, однак, більшість все ж обурила її поведінку.

''Мені вас шкода'': у Києві в книгарні розгорівся скандал через мову

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат України від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон поскандалила з продавцями книгарні у Львові через відсутність в асортименті повністю україномовних календарів.

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Україна
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Это и есть "единый и сплачённый украинский народ"! Вперёд бэндерлоги мочите всех!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Никакого сожаления быть не должно. Скот должен жить и относиться к друг-другу по скотски
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