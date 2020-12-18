Меморіальний центр "Бабин Яр" відкриє у Києві нову інсталяцію: який матиме вигляд

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представить новий арт-об'єкт у Києві – інсталяцію "Погляд у минуле" відкриють у вівторок, 22 грудня, на проспекті Перемоги, біля Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомили у пресслужбі центру. Там розповіли, що інсталяцію складають два кам'яних валуни природної обробки, між каменів лежить дерево.

У кам'яні стели вмонтовані монокуляри з фотографіями німецького військового фотографа-пропагандиста Йоганнеса Геле, зробленими ним наприкінці вересня-початку жовтня 1941 року в окупованому Києві. На проспекті Перемоги сфотографовані тіла двох чоловіків, повз які йде натовп.

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Дослідники Меморіального центру точно визначили місця, де були зроблені ці знімки. Саме на тих місцях, де стояв фотограф в момент зйомки, були встановлені кам'яні валуни з фотографіями.

"Заглядаючи в око монокуляра, глядач ніби заглядає в об'єктив фотоапарата і бачить те, що бачив перед собою фотограф в той самий момент. Він бачить тіла двох чоловіків, які лежать на проспекті і натовп, що проходить повз. Це погляд у минуле через лінзу фотокамери. Якщо говорити про дерево, то в єврейській традиції древо зі зламаними гілками є символом перерваного життя. Часто на єврейських цвинтарях ставлять мацеви у вигляді зрубаних дерев. В даному випадку для інсталяції ми використали верхню частину дерева, позбавлену коренів. Це був сухостійний дуб, який уособлює життя, що було обрубане смертю. Мета цієї інсталяції – посеред жвавої вулиці хоча б на мить зупинити людину, яка постійно поспішає у своїх справах, дати їй можливість заглянути в минуле і відчути цінність і крихкість сьогодення", – розповіла авторка проєкту, художниця і архітекторка Анна Камишан.

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

За її словами , цей проєкт багато в чому для неї – особиста історія.

"Вся родина по лінії мого діда була вбита нацистами в Харкові під час окупації. Їх розстріляли в Дробицькому яру. Мій дід – єдиний, кому вдалося врятуватися тоді. Я дізналася цю історію вже в дорослому віці. Тому для мене це дерево без коріння – символ того, що ми не знаємо нашої власної історії", – сказала Камишан.

Дерево, яке входить до інсталяції, пройшло термічну обробку, що робить деревину стійкою до впливу навколишнього середовища та вогнестійкою. До цього в Україні не використовували технологію термообробки в печах для дерев такого великого розміру. Валуни доставили з Лезниківського кар'єру. Після видобутку вони не піддавалися ніякій додатковій обробці. Це символізує намір не трактувати події минулого, але дати можливість глядачеві побачити їх такими, якими вони були.

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Анна Камишан – директорка департаменту концептуальних розробок і дослідницьких проєктів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", авторка інсталяції "Погляд у минуле" на проспекті Перемоги в Києві. Працювала в центрі сучасного мистецтва Ротор в Граці (Австрія), була кураторкою ряду художніх і архітектурних проєктів, в тому числі, виставкового проєкту Міланського Трієнале. Закінчила художній коледж ім. Івана Труша у Львові, архітектурний університет в Харкові, вивчала філософію і соціальну теорію в Манчестерському університеті. Випускниця міждисциплінарного Інституту медіа, архітектури і дизайну "Стрілка". У Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр" разом з командою займається глибинним дослідженням території Бабиного Яру і проєктами з її розвитку.

"Погляд у минуле" – це серія інсталяцій в Києві. Через монокуляри глядач бачить фотографії, зроблені під час нацистської окупації міста в 1941-1943 роках. Фокус проєкту – трагедія Бабиного Яру і події, пов'язані з нею. На початку жовтня 1941 року, відразу після масових розстрілів, фотограф-пропагандист Йоганнес Геле зробив найвідоміші фотографії Бабиного Яру.

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

"Бабин Яр" відкриє у Києві новий арт-об'єкт Пресслужба Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Вони стали найважливішим свідченням злочинів, скоєних нацистами. Він також зробив серію фотографій в Києві, Лубнах і Харкові. Гамбурзький інститут соціальних досліджень вперше показав кадри його плівки на виставці в 1990-х.

У вересні 2020 року Меморіальним центром "Бабин Яр" вже було відкрито чотири об'єкти інсталяції на території Бабиного Яру з фотографіями Йоганнеса Геле. Встановлені монокуляри відтворюють вигляд цієї території станом на початок жовтня 1941 року, відразу після масових розстрілів 29-30 вересня. Вони знаходяться на точно визначених за допомогою 3D-моделювання точках, саме там, де німецький фотограф їх зняв.

Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.