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16 травня • оновлено в 17:10
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Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка. Фото

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Сертифіковані багаторазові костюми індивідуального захисту південнокорейського виробництва отримали медики Київщини від Фонду Порошенка та корпорації Roshen. Партійці і депутати місцевих рад передали допомогу в Вишгород, Ржищів і Кагарлицький район. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

За словами директора Ржищівського центру ПМСД Яни Тихомирової, наразі у Ржищівській громаді один хворий на COVID-19 та дев’ять осіб, які були з ним в контакті.

"Сподіваємося, що коронавірус не буде поширюватися у Ржищеві та громаді. Набагато спокійніше, коли ми знаємо, що захищені, коли відчуваємо підтримку", – подякувала за допомогу Яна Тихомирова.

"Ці захисні костюми для мобільної бригади мають високий рівень захисту, вони прогумовані. В комплекті є навіть бахіли. Хочеться, щоб медики були захищені та не боялися їхати на виклик до пацієнта. Ми не можемо дозволити собі втратити хоч одного лікаря, бо вони – наші янголи-охоронці. Робимо все, щоб допомогти, а не стояти осторонь та чекати, поки влада подбає про медиків", – зауважив керівник Волонтерського штабу Ржищівщини Руслан Кузьменко.

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

"Ми працюємо з хворими на COVID-19 та з людьми, які мають підозрілі симптоми. Наші пацієнти не лише з Кагарличчини, а й з інших районів Київської області. Тому засобів захисту потребуємо більше. Завдячуючи Волонтерському штабу "Європейської Солідарності" та Фонду Порошенка, чию підтримку медицина нашого району відчуває на ділі з перших днів карантину, ми – лікарі, почуваємося впевненіше. Сподіваємося на подальшу співпрацю, яка, зрештою, допоможе нам вийти переможцями в боротьбі з підступним ворогом", – наголосив головний лікар Кагарлицької центральної районної лікарні Віктор Кулініченко.

Керівник штабу Кагарлицького району Віталій Карлюк передав костюми індивідуального захисну та дізнався про потреби медиків.

"Поспілкувавшись з Віктором Кулініченком та Інною Карапірою – головними лікарями Центральної районної лікарні й Центру первинної медико-санітарної допомоги, я з’ясував актуальні потреби медичних закладів Кагарличчини для надання їм подальшої допомоги", – підкреслив він.

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

Головний лікар Вишгородської філії Віктор Павленко отримуючи допомогу подякував і наголосив, що маючи засоби індивідуального захисту медики відчувають себе спокійніше.

"Лікарі сьогодні на передовій у боротьбі з пандемією і, на жаль, залишаються дуже вразливими, бо не мають усіх потрібних засобів для власного захисту. Завдяки Фонду Порошенка ми "озброїлись", тепер можемо бути впевненішими", – сказав він.

"З великим бажанням передали нашим медикам якісні засоби особистого захисту. І, користуючись нагодою, подякували їм за невтомну працю, за те, що захищають мешканців Київщини в складних умовах епідемії", – зазначив керівник Волонтерського штабу Вишгородського району Ростислав Кириченко.

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Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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