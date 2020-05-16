Сертифіковані багаторазові костюми індивідуального захисту південнокорейського виробництва отримали медики Київщини від Фонду Порошенка та корпорації Roshen. Партійці і депутати місцевих рад передали допомогу в Вишгород, Ржищів і Кагарлицький район. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

За словами директора Ржищівського центру ПМСД Яни Тихомирової, наразі у Ржищівській громаді один хворий на COVID-19 та дев’ять осіб, які були з ним в контакті.

"Сподіваємося, що коронавірус не буде поширюватися у Ржищеві та громаді. Набагато спокійніше, коли ми знаємо, що захищені, коли відчуваємо підтримку", – подякувала за допомогу Яна Тихомирова.

"Ці захисні костюми для мобільної бригади мають високий рівень захисту, вони прогумовані. В комплекті є навіть бахіли. Хочеться, щоб медики були захищені та не боялися їхати на виклик до пацієнта. Ми не можемо дозволити собі втратити хоч одного лікаря, бо вони – наші янголи-охоронці. Робимо все, щоб допомогти, а не стояти осторонь та чекати, поки влада подбає про медиків", – зауважив керівник Волонтерського штабу Ржищівщини Руслан Кузьменко.

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

"Ми працюємо з хворими на COVID-19 та з людьми, які мають підозрілі симптоми. Наші пацієнти не лише з Кагарличчини, а й з інших районів Київської області. Тому засобів захисту потребуємо більше. Завдячуючи Волонтерському штабу "Європейської Солідарності" та Фонду Порошенка, чию підтримку медицина нашого району відчуває на ділі з перших днів карантину, ми – лікарі, почуваємося впевненіше. Сподіваємося на подальшу співпрацю, яка, зрештою, допоможе нам вийти переможцями в боротьбі з підступним ворогом", – наголосив головний лікар Кагарлицької центральної районної лікарні Віктор Кулініченко.

Керівник штабу Кагарлицького району Віталій Карлюк передав костюми індивідуального захисну та дізнався про потреби медиків.

"Поспілкувавшись з Віктором Кулініченком та Інною Карапірою – головними лікарями Центральної районної лікарні й Центру первинної медико-санітарної допомоги, я з’ясував актуальні потреби медичних закладів Кагарличчини для надання їм подальшої допомоги", – підкреслив він.

Медикам Київщини привезли нові захисні костюми від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

Головний лікар Вишгородської філії Віктор Павленко отримуючи допомогу подякував і наголосив, що маючи засоби індивідуального захисту медики відчувають себе спокійніше.

"Лікарі сьогодні на передовій у боротьбі з пандемією і, на жаль, залишаються дуже вразливими, бо не мають усіх потрібних засобів для власного захисту. Завдяки Фонду Порошенка ми "озброїлись", тепер можемо бути впевненішими", – сказав він.

"З великим бажанням передали нашим медикам якісні засоби особистого захисту. І, користуючись нагодою, подякували їм за невтомну працю, за те, що захищають мешканців Київщини в складних умовах епідемії", – зазначив керівник Волонтерського штабу Вишгородського району Ростислав Кириченко.

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