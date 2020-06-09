Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4, яка приймає пацієнтів з ознаками запалення легенів та перевіряє їх на коронавірус, повідомив, що заклад переповнений, а персонал виснажений.

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Як він написав на своїй сторінці у Facebook, у столиці діє наказ, згідно з яким людина з ознаками запалення легень має бути госпіталізована лише в інфекційний стаціонар. За словами лікаря, серед них може бути людина з коронавірусом, яка може заразити соматичне відділення.

"Так вже було, так закривали цілі лікарні. Тому потрібен часа і місце на обстеження та сортування хворих, щоб виявити заразних на COVID до поступлення в загальні палати", – написав він.

Медик з Києва забив на сполох через переповнені лікарні та виснажений персонал kiev.klichko.org

За словами лікаря, це призвело до безконтрольного завалення лікарні пацієнтами не з коронавірусом, а з іншими захворюваннями. Серед них – важкі хворі, неходячі з низкою тяжких захворювань, онкохворі, пацієнти після інсультів та з пневмоніями.

"Масове поступлення кожного дня, потім масовий перевод в інші заклади після отримання негативного результату – втрачений час, виснаження для пацієнта, довжелезні черги швидких на прийом, потім знову переводи та очікування. Жах, втома, нераціональність. Медики валяться з ніг, про якість допомоги чи швидке реагування можна забути. Неможливо ефективно працювати, коли 7-мільйонне місто, як через жернова, перемелюється через одну лікарню!", - зазначив він.

Він закликав негайно розгортати ізолятори в кожній великій лікарні, відокремлювати поверхи, корпуси для сортування та обстеження хворих в кожному опорному закладі, робити ПЛР в амбулаторіях швидко, а не 10 діб.

"Персонал ледь живий на ранок. Виснаження та повна апатія на обличчях. Останні два-три тижні – просто гра на виживання, як для медиків, так і для хворих. Лише залізна витримка персоналу та масштаби лікарні рятують від колапсу всю систему надання допомоги в столиці", – зазначив він.

"Коли інфекціоністи вийдуть із гри – лікувати дійсно інфекційні хвороби буде нікому! Система вже надломлена. Треба від теоретичних засад адаптуватись до реалій. Люди не залізні. Від зараження інфекціоністів та бригад швидкої захищає лише міцний загартований імунітет. Але, якщо його підірвати нелюдськими умовами праці – столиця залишиться сам на сам з коронавірусом та всіма проблемами, що біля нього обертаються", – наголосив медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3523 осіб. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.