Матюкався і гавкав: в Києві затримали п'яного "борця зі злочинністю"

У Києві затримали п'яного співробітника відділу по боротьбі з корупцією і злочинністю.

Як повідомив в Facebook поліцейський Віталій Горкун, за водіння в нетверезому стані антикорупціонера доставили до відділку, де він відзначився неадекватною поведінкою.

"Його зупинили патрульні поліцейські і запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, результат 1,62 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму! На відео прекрасно видно, як він пояснює чому порушував ПДР, тому що корупція і злочинність підступні..." - розповів Горкун.

За його словами, стосовно затриманого було складено відповідні матеріали, які будуть передані в суд.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві натовп п'яних чоловіків влаштувала бійку з нетверезими охоронцями супермаркету.

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