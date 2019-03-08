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Матюкався і гавкав: в Києві затримали п'яного "борця зі злочинністю"

5.4тЧитати матеріал російською

У Києві затримали п'яного співробітника відділу по боротьбі з корупцією і злочинністю.

Як повідомив в Facebook поліцейський Віталій Горкун, за водіння в нетверезому стані антикорупціонера доставили до відділку, де він відзначився неадекватною поведінкою.

"Його зупинили патрульні поліцейські і запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, результат 1,62 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму! На відео прекрасно видно, як він пояснює чому порушував ПДР, тому що корупція і злочинність підступні..." - розповів Горкун.

За його словами, стосовно затриманого було складено відповідні матеріали, які будуть передані в суд.

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Матюкався і гавкав: в Києві затримали п'яного "борця зі злочинністю"
Матюкався і гавкав: в Києві затримали п'яного "борця зі злочинністю"

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві натовп п'яних чоловіків влаштувала бійку з нетверезими охоронцями супермаркету.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Всех полицейских проверять на полиграфе на связи с "пацанами", т.е. не является ли он носителем информации о "группировках" и их кураторах. Какие на**р пацаны у офицера, чьи пацаны, может авторитета криминального или гопники-пацаны дворовые имеются ввиду?
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