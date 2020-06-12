Матері полонених "Л/ДНР" влаштували "лежачий" пікет під ОП. Фото й відео
У п'ятницю, 12 червня, матері українців, які залишаються в полоні на непідконтрольних територіях Донбасу, влаштували "лежачий пікет" на вулиці Банковій у Києві, перед Офісом президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив у Facebook фотограф Ян Доброносов, жінки заявили, що їхні рідні перебувають у полоні з 2014 року (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Нас не хочуть бачити й чути", – стверджують вони.
Жінки лягли прямо на бруківку разом із фотографіями своїх синів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час обміну полоненими 29 грудня 2019 року в Україну повернулися 76 осіб.