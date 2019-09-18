А як же Фукс? Відкрите звернення OBOZREVATEL до ГПУ і СБУ через масштабний аудит Києва

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ініціював перевірку роботи Київської міської державної адміністрації. Міністрам і керівникам правоохоронних органів доручили всіляко сприяти аудиту й провести його в стислі терміни.

Напередодні перевірки видання OBOZREVATEL звертається до глави СБУ Івана Баканова, генпрокурора Руслана Рябошапки та прокурора столиці Романа Говди з вимогою зупинити масштабні махінації російського олігарха Павла Фукса.

Дуже сподіваємося, що правоохоронцям вдасться "виявити" факти, про які ми неодноразово повідомляли. Від того, наскільки чесно і прозоро проведуть аудит, залежить довіра не тільки до глави уряду, а й до всієї нової влади та правоохоронної системи!

З огляду на це, OBOZREVATEL просить із особливою увагою вивчити дві детально описані схеми і зупинити злодійство на мільярди гривень.

Схема №1. Олігарх Фукс заробляє на кожній поїздці в метро

Фукс за допомогою сумнівних рішень судів та вкрай невигідної мирової угоди з комунальним підприємством отримує більше 3 грн за кожну поїздку в метро. У 2009-2010 роках компанія Фукса продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню та "коригування" на загальну суму приблизно 1,96 млрд грн.

774 млн грн із неї – це основний борг за договором з урахуванням пені, відсотків за користування предметом лізингу, а також інфляційні нарахування. Ще майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта коригування, включеного в договір вже після його підписання.

Таку схему взялися легалізувати, прикривши її рішенням Київради. І в липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

Тож завдяки "схемі Фукса", за вагони, які й так продавали зі 100% націнкою, зараз вимагають значно більше. Фірма Фукса у 2010-2013 роках видала метро в лізинг зазначені вагони. Через декілька років зажадали від комунального підприємства 365,9 млн грн за сам товар, 112,3 млн грн відсотків, 229 млн "інфляційних витрат", 42 млн грн пені та 1,1 млрд грн "коригування".

Рішення прем'єра

Справа київського метро про "взаємини" з ТОВ "Укррослізинг" перебувала на розгляді в Господарському суді міста Києва. Рішення, які в подальшому стали доленосними і, по суті, дали зелене світло на "законний грабіж", ухвалювалися суддею Господарського суду Вадимом Босим. У його доробку – сумнівні судові рішення та "ні кола, ні двора", "секретна" інформація про притягнення до відповідальності за хуліганство, а також восьмирічне церковне навчання і, схоже, фіктивне розлучення. Детальніше про це можна прочитати тут.

Схема №2. Отримав компенсацію за повітря

У листопаді 2017 року з'явилася інформація про те, що Данило Привалов переписав на офшорну компанію Фукса п'ять гектарів землі на Рибальському острові, де за планом має бути побудований офісно-житловий центр "Київ-Сіті".

Фукс отримав компенсацію

Викупивши майновий комплекс колишнього заводу "Ремдизель" і отримавши в оренду землю, олігарх дуже швидко отримав від ДАБК дозвіл на забудову цієї території. Однак перед знесенням зруйнованих будівель Фукс вирішив отримати "компенсацію" за нібито постраждалі через будівництво Подільського мосту будівлі. А комунальне підприємство, яке начебто винне в псуванні майна, фактично підіграло олігарху!

Комплекс колишнього заводу "Ремдизель" (адмінбудівля, цехи, склади і т. д.) давно не використовувався. Однак у лютому 2017 року "Інтербуд Груп" подає позов до Господарського суду Києва, стверджуючи, що частина майнового комплексу отримала пошкодження і стала непридатною для нормальної експлуатації внаслідок будівельних робіт зі зведення Подільського мосту.

Фукс на Рибальському

Замовником будівництва було комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке входить до комунальної корпорації "Київавтодор". 1 серпня 2017 року суд ухвалив рішення стягнути з комунального підприємства на користь компанії Фукса "Інтербуд Груп" 80,66 млн грн. Апеляція його підтримала.

Виявилося, що КП, яке програло суд, у липні 2018 року зареєструвало касаційну скаргу, але в термін, передбачений для розгляду, не змогло сплатити судовий збір. Було подано клопотання про відтермінування сплати судового збору у зв'язку з відсутністю фінансової можливості. "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" послалася на важке фінансове становище і відсутність коштів на рахунках підприємства в банківських установах.

І це тільки декілька розкритих схем олігарха в Києві! Реальні ж масштаби оцінити можна тільки після повного аудиту роботи столичної влади.

OBOZREVATEL буде уважно стежити за ходом аудиту, інформувати читачів про його результати й домагатися повного розслідування і притягнення до відповідальності винних у корупційних схемах.

Аудит Києва – справжній тест для нової влади та силовиків. Редакція вкотре закликає правоохоронців виконати свій обов'язок і прикрити хоча б ті схеми, які вже встигли розслідувати журналісти провідних видань.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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