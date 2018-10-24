КамАЗ влаштував мега-ДТП у центрі Києва: хто винен і хто заплатить за 19 авто ''вщент''

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, 23 жовтня сталася серйозна ДТП — травми отримали кілька людей, а водії 19-и пошкоджених авто вже рахують збитки. Хто винен і хто заплатить — з'ясовував OBOZREVATEL.

Неприємний ранок

У щільному русі автомобілів по бульвару автокран КамАЗ влаштував справжній "боулінг". За попередньою інформацією, у автомобіля відмовили гальма, внаслідок чого водій не зміг уникнути ДТП і самостійно зупинитись.

Зіткнувшись із одним автомобілем, КамАЗ за інерцією зачепив ще 18 авто. Згідно з опублікованими OBOZREVATEL записами камер відеоспостереження, пасажири вистрибували з пошкоджених авто просто під час аварії. У поліції уточнили, що по медичну допомогу після ДТП звернулися троє людей, але двом із них допомогу надали на місці події, без госпіталізації.

Аварія зупинила рух від метро "Печерська" до БЦ "Парус" на 8 годин.

Як отримати компенсацію

У результаті ДТП деякі автомобілі отримали серйозні механічні ушкодження. Тепер їхнім власникам доведеться не тільки ремонтувати авто, а й проходити процедуру відшкодування збитків. Як пояснив у коментарі OBOZREVATEL автоюрист Володимир Луньов, головне в цій ситуації — зрозуміти, в чому причина ДТП.

"Переважно відповідальність буде на підприємстві, яке і має стежити за технічним станом авто. Важливо встановити і причину ДТП, якщо вона сталася через неуважність водія — то тут його провина, а якщо вся річ у несправності авто — то винуватим буде підприємство. Крім того, варто зачекати — чи буде порушено кримінальну справу за даним фактом", — пояснив Луньов.

Страховий юрист Денис Колеушко радить потерпілим у аварії зв'язатися зі страховою компанією автокрана і провести експертизу стану автомобіля.

"Ті машини, які були застраховані по КАСКО, мають право отримати відшкодування збитку. Незастраховані авто, плюс ті люди, які отримали травми — можуть дізнатися страхову компанію автокрана по ОСАГО. Це можна зробити на сайті МТСБУ, якщо вбити номер автомобіля. Після цього потерпілий пише заяву до цієї компанії. Вона повинна протягом 10 днів привести свого експерта і оцінити збитки. Постраждала особа не має права ремонтувати авто до кінця цього терміну, щоб страховик оглянув автомобіль. Тут рекомендую найняти і свого незалежного експерта, який проведе паралельний огляд авто", — розповів OBOZREVATEL експерт.

Далі, згідно із законом, потерпілий має занести до страхової компанії рішення суду щодо ДТП.

"Якщо кримінальної справи не буде, то постраждалим треба занести до страхової компанії постанову суду щодо ДТП про притягнення винної особи до відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього страхова зобов'язана заплатити потерпілим", — пояснив Колеушко.

При цьому юрист стверджує, через велику кількість пошкоджених автомобілів страхова компанія не зможе відшкодувати усі збитки. Доведеться вимагати гроші з власника автокрана.

"Є один нюанс — максимальна виплата буде 500 тисяч гривень на всі автомобілі. У законі написано, страхова сума — 100 тисяч на машину, а якщо п'ятиразова сума не покриває повний обсяг збитків, то сума у 500 тисяч іде пропорційно на всіх постраждалих. Як бачимо, цієї суми ніяк не вистачить на відшкодування всіх збитків. Таким чином, різницю стягуватимуть з работодавця — винуватця ДТП. Тут буде двоетапна процедура", — розповів Колеушко.