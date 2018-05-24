Масові отруєння дітей: в школах Києва ввели надзвичайний режим

У всіх школах Києва з 24 травня вводять режим посиленої охорони і безпеки.

За словами голови комісії з питань медичної освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту при КМДА Ганни Старостенко, таке рішення прийнято у зв'язку з масовими навмисними отруєннями дітей в школах України. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Це рішення прийнято у зв'язку з поширенням отруєнь школярів газоподібними речовинами в Україні. Ми повинні вберегти маленьких киян від таких випадків. Особливо зараз, напередодні "останніх дзвінків" і фіналу Ліги чемпіонів, безпека дітей в місті повинна бути пріоритетом", - пояснила Старостенко.

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У всіх столичних школах посилять охорону і обмежать доступ на територію особам, які не беруть безпосередньої участі в навчальному процесі. Крім цього, посилиться контроль за пропускним режимом, щоб не допустити потрапляння небезпечних речовин в школи.

Як писав OBOZREVATEL, в соціальних мережах закликають школярів і студентів України розпорошувати газ в навчальних закладах, а потім звітувати, як все пройшло.