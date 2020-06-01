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1 червня • оновлено в 12:16
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Масова бійка зі стріляниною в Києві: з'явилися подробиці про учасників розбірки

2.6т
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Масову бійку зі стріляниною в Києві в ніч на 31 травня влаштували два угруповання, пов'язані з газовим бізнесом, агроринком і торгівлею сільськогосподарською технікою.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на джерело в МВС, бійка сталася на Печерській площі, біля літнього майданчика ресторану "Марокана".

Конфлікт стався біля ресторану "Марокана"

Конфлікт стався біля ресторану "Марокана"

"Поруч з рестораном зійшлися в сутичці кавказці, які займаються в Україні газовим бізнесом, і люди, які контролюють агроринки і торгівлю сільгосптехнікою. Судячи з усього, учасники "стрілки" розпочали зустріч зі словесної перепалки. А коли аргументи сторін були вичерпані, група кавказців, які представляють інтереси земляків у Києві, почала бити представника фірми опонентів-аграріїв", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, в результаті був сильно побитий виходець з Донецька, що працює в фірмах з продажу сільгосптехніки, які пов'язують з Глібом Ємельяновим – сином екссудді Господарського суду Артура Ємельянова.

"Намагаючись відбитися від натовпу кавказців зі своїми друзями і розуміючи, що сили нерівні, колега сина екссудді вихопив з багажника свого автомобіля мисливський карабін і почав стріляти. На звуки пострілів зреагували місцеві жителі, викликавши поліцію", – розповіло джерело.

Як з'ясувалося, стрілянина була неприцільною, і стрілок нікого не поранив. Ймовірно, він хотів відлякати нападників. Побитого стрілка забрала швидка допомога.

Поліція в рамках відкритого кримінального провадження за статтею "хуліганство з використанням зброї" займається розпізнаванням учасників конфлікту. Для цього залучено записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, в розпорядженні OBOZREVATEL виявилося фото з місця масової бійки зі стріляниною в Києві.

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Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт стрілянина бійка
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