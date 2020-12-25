Марина Порошенко привітала дітей з інвалідністю різдвяними 'свято-боксами'. Фоторепортаж

Депутатка Київради від "Європейської Солідарності", голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко передала різдвяні "свято-бокси" вихованцям столичних інклюзивно-ресурсних центрів. Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

Марина Порошенко наголосила, що вона продовжує опікуватися темою інклюзивної освіти, яка стала для неї пріоритетною під час каденції п’ятого президента України. Вона зазначила, що завдяки впровадженню інклюзії кількість дітей з особливими потребами, які отримали можливість повноцінного навчатися, зросла практично вдесятеро – з двох із половиною тисяч до 24 тисяч учнів.

"Це той рівень, який надихає нас. Бо не тільки діти, а й сім‘ї, в яких ці діти виховуються, мають перспективу на майбутнє", – пояснила Марина Порошенко.

Очільниця фракції "Європейської Солідарності" у Київраді відзначила важливість підтримки особливих дітей і створення можливостей для їх розвитку.

"Я продовжую опікуватися темою інклюзивної освіти, і сьогодні я відвідала цей чудовий інклюзивно-ресурсний центр, який є одним із 700 інклюзивно-ресурсних центрів, які ми відкрили за три роки по всій Україні", – розповіла політикиня.

На думку дружини п’ятого президента України, столиця має суттєво збільшити кількість таких центрів.

"На сьогодні у Києві відкрито 10 інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо рахувати потреби Києва, їх має бути 44. Ми обов’язково будемо продовжувати програму з відкриття інклюзивно-ресурсних центрів, щоб охопити якісними послугами всіх дітей, які потребують корекційно-розвиткових послуг", – наголошує Порошенко.

Саме у таких інклюзивно-ресурсних центрах діти з особливими потребами можуть реалізувати свій потенціал і почуватися повноцінними членами суспільства.

"Це абсолютно новий підхід до дітей з особливими освітніми потребами. Вони не тільки отримують супровід, тут вони можуть отримувати індивідуальні заняття за напрямами, які прописані в їхніх навчальних планах. Умови перебування дітей під час цього навчання зовсім інші. Сьогодні ми бачили щасливі обличчя дітей, які відвідують цей інклюзивно-ресурсний центр", – зазначила Марина Порошенко.

"Це європейський підхід, який орієнтується на соціалізацію дітей у суспільстві", – додала вона.

Марина Порошенко зазначила, що різдвяні "свято-бокси" вже стали традиційними для Фонду Порошенка та ВГО "Солідарна молодь". Марина Порошенко також розповіла, що цьогорічні подарунки індивідуальні – враховувався вік дітей, стать, уподобання та інші фактори.

"Щоб діти відчували, що вони важливі для нас, ми приділяємо увагу кожній дитині. Зважаємо на її здібності, таланти, можливості. Думаю, що коли сьогодні вони прийдуть додому і відкриють подарунки, для них це буде продовження свята, яке сьогодні розпочалось тут в інклюзивно-ресурсному центрі", – переконана Порошенко.

Вона також розповіла про те, що започаткований нею проєкт розширюється за межі столиці.

"Мені дуже приємно, що цей проєкт розростається. Цього року він охопив Дніпро, Рівне, Одесу, Харків. Я думаю, що багато інших міст надалі також приєднаються до цієї акції. Тому що ми маємо постійно думати про наше майбутнє. А наше майбутнє – це наші діти", – переконана Марина Порошенко.

У межах цієї благодійної акції були підготовлені 1000 різдвяних "свято-боксів" для дітей з інвалідністю в різних містах України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Марина Порошенко розповіла про недоліки Програми розвитку Києва і наголосила: поправки "ЄС" до нагальних питань були проігноровані.