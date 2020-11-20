Марина Порошенко передала сотні захисних костюмів та окулярів у 12-ту лікарню Києва

Марина Порошенко передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у ще один столичний медзаклад – Київську міську клінічну лікарню № 12.

Про це сказано у пресслужбі партії "Європейська солідарність". Директорка лікарні Таїсія Лобода повідомила, що у закладі зараз госпіталізовані 284 пацієнта, з них 90 – киснево залежні. Вона подякувала за допомогу і відзначила високу якість українських захисних костюмів.

"Костюми дивовижні, дуже рада, що вони українського виробництва. Це просто захват. Коли виникла пандемія, було важко спочатку закупити щось, і ціни були різні. І сьогодні з’явилися наші костюми, це правильне рішення, це державницьке рішення. Ми дуже вдячні за допомогу. Люди, засоби індивідуального захисту, медикаменти і кисень – це чотири кити, на яких сьогодні має триматися охорона здоров’я. Якщо це буде виконано, все у нас вийде, і люди виживуть, і держава буде в порядку. Ми дуже вдячні", – говорить очільниця медзакладу.

Порошенко передала допомогу у 12-ту лікарню столиці eurosolidarity.org

Вона також висловила сподівання, що новий склад Київради буде більше дослухатись до лікарів. "Ви з’явилися у нас в Київраді, і ми зможемо спілкуватися, якщо будуть виникати якісь питання, будемо радитися і просити вашої допомоги", – говорить Лобода.

"Вибори закінчилися, але ми продовжуємо допомагати і захищати. Сьогодні у 12-ту лікарню ми привезли комплекти захисних костюмів і противірусних окулярів. Познайомилися з головним лікарем і лікарями, дізналися про їхні проблеми у зв’язку із лікуванням хворих на коронавірус. Ще на початку жовтня ця лікарня взагалі не була у жодних списках лікарень, які планується відкривати для боротьби з коронавірусом. Тому вони не були підготовлені, не були оснащенні всім необхідним для того, щоб надавати якісну допомогу хворим на коронавірус", – повідомила Марина Порошенко.

Марина Порошенко поспілкувалася зі столичними лікарями eurosolidarity.org

"Наші лікарі залишилися сам на сам із проблемами – коли не вистачає кисню, засобів індивідуального захисту, проблеми з постачанням ліків. Саме тому Фонд Порошенка замовив і кисневі концентратори, і кисневі станції, перша партія яких вже найближчим часом буде в Києві. І ми зможемо допомагати не тільки лікарням, але й безпосередньо хворим на коронавірус, які мають проблему із сатурацією", – зазначила Порошенко.

Вона закликала центральну владу негайно спрямувати кошти з ковідного фонду на боротьбу із хворобою.

"Жоден з благодійників, волонтерів не може вирішити всі проблеми держави. Ми вкотре звертаємося до центральної влади – негайно використати і спрямувати кошти з фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення не тільки лікарень засобами індивідуального захисту, а й навчальних закладів і незахищених верств населення", – наголосила вона.

Новая партія допомоги налічує сотні захисних костюмів та окулярів eurosolidarity.org

"Вони мають негайно зайнятися підведенням кисневих точок до всіх ковідних ліжок. Нарешті треба виплатити гроші, які були виділені для сімей загиблих від коронавірусу лікарів, почати виплачувати повноцінні 300% до заробітної плати лікарям, які лікують пацієнтів з коронавірусом", – переконана Порошенко.

Вона також закликала підтримати малий та середній бізнес, який потерпає від карантину.

"У таких умовах ми маємо об’єднати всі свої зусилля і допомогти подолати біду з епідемією коронавірусу в Україні. Розуміючи безпорадність нашої центральної влади і те, що вони або не чують, або не хочуть чути пропозиції і вимоги від людей України, ми як найбільша фракція в наступному скликанні Київської міської ради будемо приділяти максимум зусиль для вирішення питань, які постали в боротьбі з коронавірусом", – зазначила Порошенко.

Вона закликала громадян дотримуватися відповідних заходів безпеки і побажала усім здоров’я: "Носіть маски, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції".

Як відомо, виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників в Україні розпочалося в жовтні. Завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку одне з вітчизняних підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які вже передають в лікарні.

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Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.