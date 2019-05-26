"Марина плакала": Порошенко поділився зворушливим спогадом про Київ

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав киян з Днем міста і поділився особистими спогадами про столицю.

"Сьогодні Києву – 1537. Коли я вперше приїхав до Києва, ми як раз святкували 1500 років. І через півтора року, як я приїхав, я познайомився з Мариною. У Києві у нас є свої місця, дуже хороші. Наприклад, для когось Володимирська гірка пов'язана з тисячоліттям християнства. А ми на Володимирській гірці провели всю ніч перед тим, як я йшов в армію. Це було в 84-му році. Марина плакала. Я теж не радів. Але це те, з чого складається життя. Це те, з чого складається моя любов до Києва, моя любов до України", – розповів Порошенко на кінофестивалі "Молодість".

Він підкреслив, що Київ – абсолютно дивовижне місто.

"Він відкритий і добрий. Він вихований, витончений і інтелігентний. Київ – це місто, яке не можна не любити. Приїхав до Києва – ти точно тут залишаєш частинку свого серця і закохуєшся на все життя", – поділився спогадами Порошенко.

Порошенко з родиною на кінофестивалі Прес-служба

Також він заявив, що за останні 5 років в Україні зроблено дуже багато для розвитку вітчизняного кінематографа і української культури в цілому.

"І врешті – підтримки української мови. Ми ухвалили закон про українську мову, який жодним чином не шкодить іншим мовам – але захищає нашу! Я дякую всім за ту хвилю підтримки, хвилю об'єднання, яку цей закон викликав", – зазначив Петро Порошенко .

"Всі 5 років мого президентства були присвячені тому, що український народ мав можливість дивитися українське, слухати українське, читати українське, думати про Україну і боротися за Україну", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 26 травня, жителі столиці відзначають День Києва. На честь 1537-річчя міста проходить безліч святкових заходів, зокрема, Всеукраїнський велодень і традиційний Пробіг під каштанами.

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