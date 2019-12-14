"Мамо, мене б'ють!" У Києві "п'яне тіло" потрапило в аварію. Фото

У Києві на вулиці Вербицького трапилася ДТП – водій в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням.

Як повідомили в співтоваристві Київ Оперативний в Telegram, зі слів очевидців водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і влетів в огорожу (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

П'яний водій зніс дорожні знаки, а після вийшов з авто і вирішив втекти з місця ДТП.

Пізніше його затримали правоохоронці.

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

"Завдяки небайдужим громадянам "містер з дредами" був спійманий і зданий співробітникам поліції. Від проходження тестів на алкоголь відмовився.

Ps. Поки поліцейські оформляють ДТП, він кричить "мама мене б'ють", – сказано в повідомленні.

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

У Києві п'яний водій влаштував ДТП Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва сталася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

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