"Мамо, мене б'ють!" У Києві "п'яне тіло" потрапило в аварію. Фото

У Києві на вулиці Вербицького трапилася ДТП – водій в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням.
Як повідомили в співтоваристві Київ Оперативний в Telegram, зі слів очевидців водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і влетів в огорожу (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).
П'яний водій зніс дорожні знаки, а після вийшов з авто і вирішив втекти з місця ДТП.
Пізніше його затримали правоохоронці.
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
"Завдяки небайдужим громадянам "містер з дредами" був спійманий і зданий співробітникам поліції. Від проходження тестів на алкоголь відмовився.
Ps. Поки поліцейські оформляють ДТП, він кричить "мама мене б'ють", – сказано в повідомленні.
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
У Києві п'яний водій влаштував ДТП
Київ Оперативний
Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва сталася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi і Skoda. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми.
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