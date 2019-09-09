Малюків-засновників Києва вбрали на честь повернення моряків: з'явилися зворушливі фото

Скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі вбрали на честь повернення українських моряків із російського полону.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Хлопчиків-засновників Києва одягли в чорні штани, тільники і майки. А княжна Либідь, яка сидить на лавці й махає братам рукою, одягнена у вишиванку і червоний віночок.

Малюків-засновників Києва одягли на честь повернення моряків

Хлопчиків-засновників Києва одягли на честь повернення з полону моряків

Скульптури одягли у чорні штани, тільники і майки

Скульптури одягли у чорні штани, тільники і майки

Либідь одягнена у вишиванку і червоний віночок

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Нагадаємо, що між Україною і Росією відбувся обмін полоненими за формулою 35 на 35. Серед них і 24 захоплених РФ українських моряків.

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва біля Арки дружби народів встановили міні-скульптуру слоника. Бронзовий пам'ятник-мініатюру присвятили фонтану, який був у Києві в 30-х роках XX століття.

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