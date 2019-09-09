Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Малюків-засновників Києва вбрали на честь повернення моряків: з'явилися зворушливі фото

3.4т Читати матеріал російською

Скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі вбрали на честь повернення українських моряків із російського полону.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку докінця).

Хлопчиків-засновників Києва одягли в чорні штани, тільники і майки. А княжна Либідь, яка сидить на лавці й махає братам рукою, одягнена у вишиванку і червоний віночок.

Малюків-засновників Києва одягли на честь повернення моряків

Малюків-засновників Києва одягли на честь повернення моряків

Новини
У Києві до свят причепурили відомі скульптури: фото
Хлопчиків-засновників Києва одягли на честь повернення з полону моряків

Хлопчиків-засновників Києва одягли на честь повернення з полону моряків

Скульптури одягли у чорні штани, тільники і майки

Скульптури одягли у чорні штани, тільники і майки

Скульптури одягли у чорні штани, тільники і майки

Скульптури одягли у чорні штани, тільники і майки

Либідь одягнена у вишиванку і червоний віночок

Либідь одягнена у вишиванку і червоний віночок

Дивіться відео за темою:

Нагадаємо, що між Україною і Росією відбувся обмін полоненими за формулою 35 на 35. Серед них і 24 захоплених РФ українських моряків.

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва біля Арки дружби народів встановили міні-скульптуру слоника. Бронзовий пам'ятник-мініатюру присвятили фонтану, який був у Києві в 30-х роках XX століття.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
5
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не знал что Киев основали негры)))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
6
2
Перепил Недо
Перепил Недо
Захаров Дмитрий, что вообще может знать глист, сидя в поносной луже?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel