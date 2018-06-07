"Майже відірвало руку": у Києві з мосту на авто впав бетон

У Києві на проспекті Перемоги з мосту на автомобіль впав шматок бетону, яким травмувало руку пасажирові.

Надзвичайна подія сталася поруч зі ст. м. "Берестейська", повідомили очевидці в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жесть в Києві на Перемоги: з Берестейського моста на "Рено" впав шматок бетону, практично відірвавши пасажиру руку. Чоловіка терміново госпіталізовали, оперують", - написали в групі.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Відзначається, що слідство працює над двома версіями: обвалом частини мосту або падінням каменю з вантажного авто.

Як писав OBOZREVATEL, в ТРЦ Києва частково впав дах.