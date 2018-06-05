Майбутні капітани: в Києві курсанти зганьбилися в метро - відеофакт

Курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка масово перестрибували через турнікети і пролізали під ними на станції метро "Виставковий центр".

"А хулі-хулі-хулі-хулі-хулі-хулігани, майбутні командири, майбутні капітани! Без коливань відважні, хоробрі без причини! Хулігани - справжнє майбутнє Батьківщини! (Тартак)", - написала прес-секретар київського метрополітену Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця)

Вона зазначила, що керівництву Військового інституту повідомили про порушення правил плати проїзду, пільгового проходу і користування турнікетами в підземці.

Поведінка курсантів викликала резонанс в мережі.

Користувачі розділилися на два табори. Деякі заявили, що це ганьба.

Інша частина більш лояльно відреагувала на ситуацію. Деякі задалися питанням, чи безкоштовний проїзд у курсантів.

"А курсантам взагалі проїзд безкоштовний?", "Це курсанти. Їм проїзд безкоштовний. Але щоб не стояти в черзі, вони пішли скакати. Варто написати їх начальству, і максимум, що вони отримають - догану", - відзначили в мережі.

У свою чергу, джерела InfoResist в Міністерстві оборони України розповіли, що керівництво інституту вже провело роз'яснювальну бесіду з курсантами.

"Дирекцією ВІКНУ проведено роз'яснювальну роботу з курсантами, перед виїздом проводяться додаткові інструктажі. Разом з тим, з боку керівництва відомства до Київської міської адміністрації буде направлено лист з проханням розглянути можливість занесення курсантів у пільгову категорію пасажирів, які користуються міським транспортом", - повідомило джерело .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві подорожчає проїзд на метро майже в два рази.