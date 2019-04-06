"Люта жесть!" На Київщині на ходу рвонуло авто: фото 18+

У Переяслав-Хмельницькому районі на Київщині на ходу вибухнув автомобіль Toyota Camry.

Спрацював вибуховий пристрій. Водій помер уже після приїзду медиків, передає Dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

"Після цього некероване авто вилетіло з дороги в дерево. Коли приїхала "швидка", водій ще дихав. Увесь салон був залитий кров'ю. Взяли в "швидку", інтубували. Протягом півгодини, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, водій помер не приходячи до свідомісті", – сказано в повідомленні.

У чоловіка була важка мінно-вибухова травма, кілька осколків пробили голову. Відзначається, що вибуховий пристрій був спеціально споряджений вражаючими елементами і знаходився в салоні авто.

Обережно! Жорсткі кадри!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 4 квітня на Теремках у Києві, на вулиці Академіка Вільямса, 5, вибухнув автомобіль Chevrolet Epica.

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