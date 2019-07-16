"Люди падали!" У Києві на ходу зламалася маршрутка. Відео

У Києві на ходу зламався маршрутний автобус, через що пасажирам довелося терміново покинути транспорт.

Відео інциденту, знятого пасажиром-очевидцем, у Facebook опублікував паблік "Київ Оперативний".

"Палке і їдке, як цей дим, привітання хотілося б передати керівництву "Київпастрансу", – йдеться в повідомленні.

На записі показано, що маршрутка нахилилася в бік, через що люди буквально випадали із салону. Також усередині автобуса було видно дим, який ішов з-під машини.

Автор відео питав у водія про проходження техогляду авто, на що маршрутник не відповів.

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