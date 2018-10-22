Людей охопила паніка: в метро Києва сталася надзвичайна подія з 10 постраждалими

У понеділок, 22 жовтня, в метро Києва близько 10 осіб постраждали від розпилювання невідомої речовини.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, люди спускалися ескалатором на платформу, і раптом у них почало дерти в горлі, стало важко дихати і почався сильний кашель і запаморочення.

Очевидці розповіли, що людей охопила паніка, вони побігли проти руху ескалатора і перестрибували на суміжні сходинки.

За версією правоохоронців, компанія підлітків грала з газовим балончиком і застосувала його вміст. Зараз їх розшукує поліція.

Загрози для постраждалих зараз немає, необхідну допомогу їм терміново надали медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в метро Києва через НП з поїздом було обмежено рух.