МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

Людей охопила паніка: в метро Києва сталася надзвичайна подія з 10 постраждалими

26.2тЧитати матеріал російською

У понеділок, 22 жовтня, в метро Києва близько 10 осіб постраждали від розпилювання невідомої речовини.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, люди спускалися ескалатором на платформу, і раптом у них почало дерти в горлі, стало важко дихати і почався сильний кашель і запаморочення.

Очевидці розповіли, що людей охопила паніка, вони побігли проти руху ескалатора і перестрибували на суміжні сходинки.

Новини
Народила і викинулася з вікна: в пологовому будинку Києва сталася страшна НП

За версією правоохоронців, компанія підлітків грала з газовим балончиком і застосувала його вміст. Зараз їх розшукує поліція.

Загрози для постраждалих зараз немає, необхідну допомогу їм терміново надали медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в метро Києва через НП з поїздом було обмежено рух.

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
3
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги