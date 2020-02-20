Побили ногами до напівсмерті: чому малолітні дівчата в Києві напали на безхатченка

Справою 13-річних дівчаток, які жорстоко побили бездомного на столичній Троєщині, займається поліція. Правоохоронці шукають самого потерпілого і свідків, а матеріали передали дільничному.

Правда, мама однієї з героїнь на відео озвучує свою версію. Вона впевнена, що так мстять її дочці і намагаються домогтися її виключення зі школи. А як аргумент називає те, що повного відео інциденту ніде немає.

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Били ногами по голові

Жителів Києва шокувала жорстокість підлітків, які побили бездомного на столичній Троєщині. Зараз поліція розшукує потерпілого Анатолія – він пожалів дівчаток, і відмовився писати на них заяву. Інцидент, нагадаємо, стався 16 лютого на вул. Закревського в Деснянському районі столиці.

"Група малоліток від 10 до 13 років попросили бездомного купити їм алкоголь, після чого вирішили його побити. Найнеприємніше – били дівчата, а хлопчики підтримували і спостерігали. Били з особливою жорстокістю вже лежачого ногами по обличчю", – описали події очевидці.

На відео потрапив момент, на якому немолодий чоловік лежав на тротуарі, а коли на допомогу безпритульному стали збігатися люди, компанія підлітків спробувала втекти. Після цього хтось викликав поліцію і швидку допомогу. А один їх перехожих знайшов усю компанію підлітків в одному з під'їздів.

За словами очевидців, ці дівчатка били ногами по голові бездомного Instagram

За словами очевидців, закінчилася ця історія так: поліція приїхала. Після – одному з підлітків, якого на відео називають Захар, стало погано. Хлопець втратив свідомість. Лікарі швидкої надали першу допомогу бездомному Анатолію, але він відмовився писати заяву в поліцію. Інші діти, нібито скориставшись поганим самопочуттям свого приятеля, розбіглися.

Не перша заява

Заводієм, за словами свідків, була тендітна дівчинка в зеленій куртці. У соцмережах під новиною про безпритульного одна з мам написала, що ця дівчинка вже не вперше бере участь у бійках. І в поліції лежить її заява. "Та, що в зеленій курточці, побила мою дитину. Але продовжує далі, як бачите", – написала Марія.

Софія з подружкою Instagram

Ми з'ясували, що дівчинку звати Софія Є., їй 13 років. Вона вчиться в 7 класі школи №251. У навчальному закладі розповідати про свою ученицю відмовилися. Пояснили, що не мають права давати будь-яку інформацію про дитину.

"Ця дівчинка вчиться в паралельному класі з моєю дочкою. Але ми не здивовані, що Соня знову "засвітилася" в якомусь скандалі. Дочка каже, що та своїми пригодами часто хвалилася в Instagram. І навіть у день побиття бездомного, писала, що ніс йому розбила. Але після того, як звалилася на голову "популярність", вона свій профіль закрила", – розповіла нам жителька Троєщини Тетяна.

Зараз на сторінці Софії зазначено, що вона "дівчинка з характером". А із захоплень у школярки – спорт і бокс. Дві інші подружки "спортсменки" – учениці 7 класу школи №282. "Вони школою як королеви ходять", – пишуть користувачі соцмереж.

Версія мами – дітей оббрехали

Мама Софії Анна наполягає на своїй версії того, що сталося – вона впевнена, що дітей оббрехали. Записів побиття бездомного немає, а відео нібито змонтоване – його зняли "люди напідпитку", які вмовили чоловіка лягти на асфальт в обмін на сигарети.

Мама Софії впевнена, що дітей оббрехали Instagram

"Як я можу подивитися відеозаписи події і які ще є докази, крім слів людей, що випили, та які сфотографували чоловіка, давши йому сигарети за те, що він ляже на асфальт. За словами дітей, усе було зовсім інакше. І якщо б було як написано, їх би забрали в дитячу кімнату міліції, але їх відпустили. Вам потрібні сенсації ціною виключення дітей зі школи?" – написала Анна під відео.

Поліція перегляне матеріали

Але в поліції говорять, що справі вже дали хід. "Матеріали зареєстровані в журналі єдиного реєстру заяв і повідомлень. Зараз усі дані перебувають у дільничних співробітників поліції. Але ми переглянемо все, що є щодо цього інциденту. Можливо, деякі моменти не були враховані. Зараз ми шукаємо потерпілого. Також є перехожі, які можуть підтвердити те, що бачили", – сказала нам пресофіцерка Деснянського управління поліції Наталія Федоровська.

Побитий бездомний Анатолій Скрін відео

Правоохоронці, уточнили в поліції, ще в той день провели бесіду з батьками. Зараз не виключають, що окремо матеріали передадуть в ювенальну поліцію, яка займається проблемними підлітками.

Жителі Троєщини не раз скаржилися на банди підлітків, жорстоко били перехожих. Одне з таких угруповань затримали буквально місяць тому. У січні вони вбили чоловіка біля багатоповерхівки на пр. Маяковського у столиці.

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