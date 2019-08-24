"Луганськ – це Україна!" На Ході Гідності в Києві пролунав потужний посил

Під час Маршу Гідності в Києві до Дня Незалежності луганчани-переселенці, які організувалися і взяли участь в урочистих заходах, почав скандувати "Луганськ – це Україна".

Відео з потужним посилом виклали учасники акції в мережі. На ньому видно, як одягнені в чорні футболки з написом "Луганськ - Україна" та вишиванки люди з державними прапорами в руках вигукують цю фразу.

Скріншот з відео

Кадри вразили мережу. "Як же круто!", "Подумки з вами!" – коментують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Марші Гідності до Дня Незалежності в Києві

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