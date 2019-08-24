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"Луганськ – це Україна!" На Ході Гідності в Києві пролунав потужний посил

2.3т Читати матеріал російською

Під час Маршу Гідності в Києві до Дня Незалежності луганчани-переселенці, які організувалися і взяли участь в урочистих заходах, почав скандувати "Луганськ – це Україна".

Відео з потужним посилом виклали учасники акції в мережі. На ньому видно, як одягнені в чорні футболки з написом "Луганськ - Україна" та вишиванки люди з державними прапорами в руках вигукують цю фразу.

"Луганськ – це Україна!" На Ході Гідності в Києві пролунав потужний посил

Скріншот з відео

Кадри вразили мережу. "Як же круто!", "Подумки з вами!" – коментують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Марші Гідності до Дня Незалежності в Києві

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Теми
Новини Луганська і Луганської області Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
мощный посыл) я тут периодически читаю упоротых как они луганцев лугандонами называют. вот это мощный посыл. факт который говорит истинное отношение одних украинцев к другим.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"На нем видно, как одетые в черные футболки с надписью "Луганск - Украина" Ну так пусть приедут туда, раз он це укроина, с жителями пообщаются .Или очко жмёт?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я вас хоxлов, что вам не жилось то спокойно, что вы все делитесь, неужели мы лучше вас жили ,или вы хуже???...мы вам лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь вас называли, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это вы нас отблагодарили- москаляку на гіляку! ???? ....низкий вам поклон.....
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